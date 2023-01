Stattliche Kotflügelverbreiterung für sportlichen Auftritt



Dazu kommen mattschwarze Grafiken auf den vorderen Türen und Kotflügeln, ebenso auf der Motorhaube, dem Dach und an den Stoßfängern. An der Fahrzeugseite wird das Gründungsjahr von Renault Sport (1976) diskret ins Striping eingearbeitet.

Nahezu Vollausstattung im Megane R.S. Ultime



Im Innenraum nehmen Fahrer und Beifahrer auf serienmäßigen Recaro-Schalensitzen mit titanschwarzer Alcantara-Polsterung und R.S.-Logos Platz. Weitere spezifische Details des Megane R.S. Ultime sind exklusive Einstiegsleisten und eine nummerierte Plakette mit Signatur vom Entwicklungsfahrer Laurent Hurgon – der die Rekorde auf dem Nürburgring, in Suzuka und in Spa-Francorchamps für frontgetriebene Fahrzeuge hält – an der Mittelkonsole.

Nur 1976 Exemplare werden verkauft