Renault und FCA: Fusionspläne

(dpa/brü) Die angestrebte Fusion von Fiat Chrysler (FCA) und Renault ist vom Tisch. Überraschend zog FCA sein Angebot in der Nacht zum 6. Juni 2019 "mit sofortiger Wirkung" zurück, nachdem Renault auf Wunsch des französischen Staats gezögert hatte, das Gesprächsangebot überhaupt anzunehmen. Renault äußerte sich zunächst nicht zur FCA-Entscheidung.

FCA zeigt sich enttäuscht

Es sei klar geworden, dass die politischen Voraussetzungen für einen solchen Zusammenschluss in Frankreich derzeit nicht gegeben seien, teilte der italienisch-amerikanische Autobauer am frühen Morgen des 6. Juni in einer Stellungnahme in London mit. FCA sei weiterhin davon überzeugt, dass der Fusionsvorschlag überzeugend gewesen sei und für alle Parteien Vorteile gebracht hätte, hieß es. Renault hatte zuvor mitgeteilt, eine Entscheidung über förmliche Fusionsgespräche erneut zu verschieben. Der Verwaltungsrat hatte über die Fusionsofferte beraten, konnte aber keine Entscheidung treffen, da Regierungsvertreter die Verschiebung beantragten, so Renault.

Französische Regierung bedauert Zeitdruck