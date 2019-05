So ließe sich der Zoe problemlos in weltweit rundintegrieren, die die Vulog-Software bereits nutzen. Dazu gehören unter anderem Wible (Joint Venture von Kia und Repsol) in, Free2Move ( PSA ) inund, Mol-Limo in, Mevo insowie GreenMobility in. "Wir sind sehr stolz auf diese neue Partnerschaft mit Europas führendem Hersteller von Elektrofahrzeugen und wichtigem Vorantreiber in derund der E-Mobilität ," sagt Gregory Ducongé, CEO von Vulog, "für unsere Kunden ist es nun möglich, Renault-Zoe-Flotten zu bestellen, die mit unserer Technologie vorausgestattet sind."