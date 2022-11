Das richtige Motorrad finden? Bei der nahezu unübersichtlichen Auswahl am Markt gar nicht so einfach. Auf einen Blick den Charakter eines Motorrades erfassen, das richtige Modell für den eigenen Fahrstil finden – dabei wollen wir helfen.

Moto Guzzi V7: Die Farbenfrohe

Peppig aber mit Würde

BMW R18 Classic: Der Boxerchampion

Gewaltiger Punch

Triumph Scrambler 1200: Die Stilikone

Scambler sind an Lässigkeit kaum zu überbieten. Hochgelegter Auspuff, robuster Look, breiter Lenker. Triumph legt hier seit Jahren die Stil-Latte hoch. Die große Scrambler 1.200 gibt es als straßenorientierte XC und als richtig hochbeinige XE mit 250 mm Federweg vorn und hinten.

Anmutig aber mit Bums

Royal Enfield Scram 411: Die Entschleunigerin

Für echte Genießer

Honda Dax 125: Die Wiedergeborene

1,5 Liter auf 100 km. Das ist doch mal ein Verbrauch, der glücklich macht in Zeiten galoppierender Benzinpreise. Mini ist auch derWendekreis: zwei Meter. Oder einfach schultern, wiegt ja nix, der Zwergdackel, der 1981 aus Europa verschwand. Welcome back!

Kleines Bike, große Geschichte

