Kinder malen Pick-up-Trucks, die Eltern sitzen nebenan in einer Bibliothek und warten auf ihre Probefahrt. Andere fahren den Elektro-Truck R1T längst und sehen sich das Schwestermodell an, den R1S, auf dem ein Surfboard transportiert wird.

Rivians weltweit erster Hub feiert Eröffnung in Venice, Los Angeles, einem Surferparadies. Rivian ist das US-Start-up, das das Rennen um die E-Pick-ups eröffnet hat. Und Hub bedeutet so viel wie Treffpunkt. AUTO BILD kommt auch vorbei, um den R1T zu fahren und das SUV R1S (siehe Bildergalerie ) kennenzulernen. Die doppelte Ladung also.

Zoom Brutaler Beschleuniger: Im Sport-Modus geht der R1T in 3,0 Sekunden auf knapp 100 km/h. Das soll ein Pick-up sein?





Fahrleistungen auf Supersportler-Niveau



Eine Fahrt im Rivian R1T dürfte für alle, die schon mal einen Pick-up bewegt haben, ein Kulturschock sein. Denn dieses 2,7-Tonnen-Auto fährt sich – wie ein Elektrosportwagen: agil, flink wie ein Hase, Wendekreis wie ein Kompaktwagen. Und eine Beschleunigung im Sport-Modus wie Supersportwagen. Vier Motoren katapultieren den R1T in drei Sekunden auf knapp 100 km/h. Der Elektroantrieb nimmt dem Truck komplett seine Schwere.

Zoom Edles Cockpit: zwei große Bildschirme, kaum Knöpfe, viel Platz. Dazu ist der R1T extrem wendig und wieselflink.





Im Rivian ist alles digital



Und im Inneren: schick, natürlich voll digital, viel Platz in der zweiten Sitzreihe und als Clou eine Art Durchreiche vor der Hinterachse. In diesem Fach, das von beiden Seiten geöffnet wird, verschwinden ganze Küchen aus dem Campingzubehör. Dazu der gigantische Frunk unter der Fronthaube, der dank Stromversorgung ganze Kühlschränke am Laufen halten kann. "Für dein Bier", sagt der Rivian-Mitarbeiter und grinst. Er kennt halt die Vorlieben der US-Trucker.

Fahrzeugdaten Modell Rivian R1T Quad-Motor Large Pack Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Leistung Abzweigung Abzweigung max. Drehmoment Abzweigung Abzweigung Akku-Kapazität Abzweigung Abzweigung Reichweite Abzweigung Abzweigung Ladegeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Leergewicht Abzweigung Abzweigung Nutzlast Abzweigung Abzweigung Zuglast Abzweigung Abzweigung 0–96 km/h Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Preis Abzweigung vier E-Motoren, zwei pro Achse Allrad, Einganggetriebe 562 kW (754 PS) 1120 Nm 135 kWh max. 500 km max. 224 km in 20 Minuten 5514/2077/1986 mm 2670 kg bis 800 kg bis 5 t 3,0 s 201 km/h 24,7 kWh/100 km ab 79.500 US-Dollar (netto)



Die ersten Rivian wurden jetzt an US-Kunden geliefert. Es kam wie bei allen Start-ups zu Verzögerungen, finanziellen Engpässen. Auch Rivian musste die Preise nach oben korrigieren, zum Teil um 12.000 Dollar. Aber auf der Plattform, auf der R1T und R1S stehen, baut Rivian auch einen Transporter. Und von dem hat Amazon gerade 100.000 Stück bestellt. Das gibt finanziellen Rückenwind.

Zoom Überzeugter Redakteur: Nach der ersten Fahrt bekommt der R1T von Hauke Schrieber eine glatte 2.





Die E-Pick-up-Konkurrenz ist stark



Alle Infos zum Rivian R1S finden Sie in der Bildergalerie. Zurück im Rivian-Hub: "Der hier sieht einfach cooler aus als andere Trucks", sagt Scott aus Burbank, der seine Tochter aus dem Rivian-Kinderzimmer abholt. Er fährt privat Chevy Truck und Chevy Bolt EV. Der R1T sei für ihn "die perfekte Kombination".