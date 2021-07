Die Passagiere sitzen im 9000 auf ebenso bequemen Polstern wie im 900, haben jedoch dank Quer­motor viel mehr Platz. Für eingefleischte Saab­-Fans kommt nur ein Turbo infrage – scharrende Vorderräder und typisches Turbo­-Pfeifen begeistern sie, während der Schwe­den-Express ungezügelt nach vorn stürmt. Sachlich betrachtet bietet der turbolose, 147 PS starke 2.3 - ­16 den besten Kompromiss. Der Motor ist sparsam, dank Ausgleichswellen sehr laufruhig und bietet auch ohne Lader ausrei­chend Drehmoment.

Dagegen hat der Dreiliter­-V6 von Konzern­schwester Opel einen schweren Stand bei Markenfans – einfach deshalb, weil ihrer Ansicht nach ein GM­V6 nichts in einem Saab verloren hat. Wer sich von diesen Vorurteilen befreit, erlebt einen kernigen V6, der ein wenig nach Alfa klingt und schon im unteren Drehzahlbereich die Muskeln spannt. Dazu passt die ruckarm, jedoch etwas träge schaltende ZF­-Vierstufenautomatik, die dem Nordmobil einen lässigen Charak­ter verleiht.

Hier geht es um ein Auto, das zwischen 1985 und 1998 hergestellt wurde – im jüngsten Fall also 23 Jahre alt ist. Gemessen an seinem Alter steht der Saab 9000 dank solider Fertigung heute meist noch gut da. Rostgefährdet sind vor allem Exemplare aus den 80er-Jahren, danach versiegelte Saab deutlich besser.Andauernde Vollgas-Manöver in kaltem Zustand und plötzliches Abstellen bei heißgefahrenem Aggregat quittieren die an sich sehr soliden Vierzylinder-Turbos mit Lagerschäden des Turboladers. Dazu kommen verschleißanfällige Getriebe.