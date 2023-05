Wem ein Q8 55 e-tron nicht sportlich genug ist, der kann auf den SQ8 Sportback e-tron zugreifen. AUTO BILD durfte beim alljährlichen "Test the best", den Starkstromer im fließenden Coupé-Format unter die Füße nehmen und kann dem Sportler, ebenso, wie seinem klassischen SUV-Pendant solide Qualität und ein gutes Raumgefühl bescheinigen.

Klar, der Blick nach hinten ist durch die abfallende Dachlinie eingeschränkt, aber damit müssen Coupé-Fahrer ohnehin bauartbedingt leben. Damit es sportlich kein Vertun gibt, wird der SQ8 Sportback e-tron von drei E-Motoren angetrieben. Wie beim Bruder werkelt einer an der Vorderachse, zwei sitzen jeweils am rechten und linken Hinterrad.

Hier geht die Post ab

In Summe liegen hier im Boost 503 PS an und mit einem maximalen Drehmoment von 973 Newtonmetern geht dann auch richtig die Post ab. In 4,5 Sekunden ist der Tempo 100 erreicht. In der Spitze sind abgeregelte 210 km/h drin.

Wer auf absoluten Fahrspaß setzt, der wird mit den zwei überarbeiteten Einzelmotoren am Heck seine helle Freude haben. Die Kraft kann bedarfsgerecht und vor allem spürbar über ein ausgeklügeltes elektrisches Tourque Vectoring in maximal fünf Millisekunden an jedes einzelne Rad verteilt werden. Was vor allem in schnell gefahrenen Kurven ein echtes Plus ist, weil das Dickschiff nicht mal im Ansatz Anstalten macht aus der Kehre zu torkeln.