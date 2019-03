Der verurteilte Polizist will das Urteil aber nicht hinnehmen. Sein Anwalt kündigte am 28. Februar 2019 Berufung gegen die einjährige Strafe an, wie er der Agentur Keystone-SDA sagte. Es ist nicht das erste Mal, dass Polizisten im Blaulichteinsatz in der Schweiz wegen Geschwindigkeitsüberschreitung verfolgt werden. Das höchste Gericht bestätigte 2017 eine ähnliche Strafe gegen einen Genfer Polizisten, der auf einer Verfolgungsjagd mit 132 Kilometern in der Stunde unterwegs war. Die Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit bei einer Dienstfahrt müsse verhältnismäßig sein, argumentierte das Gericht.