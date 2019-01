Seat Arona: Kaufberatung

E ine alte, halbgare Börsenweisheit lautet "The trend Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Seat Arona ine alte, halbgare Börsenweisheit lautet "The trend is your friend" – zu Deutsch etwa "Investiere da, wo es alle tun." Aber während der Spruch auf dem Börsenparkett meist nur eine 50-prozentige Entweder-oder-Chance umschreibt, entfaltet er in der Automobilindustrie sein volles finanzträchtiges Potenzial. Bei den kleinen SUVs haben verschiedene Hersteller den Markt bereitet, dann wurde im VW-Konzern geschaut, was die eigene Technikbasis MQB zum Trend beitragen könnte. Im Falle des Seat Arona heißt die Gleichteilekiste MQB A0. Die nächsten Verwandten sind der seit Ende Oktober 2018 erhältliche VW T-Cross und natürlich die gewöhnlichen Kleinen Seat Ibiza und VW Polo

Schwachstelle: 116-PS-Benziner plus Siebengang-Doppelkupplung

Video: Seat Arona (2017) Der Fahrbericht zum Arona Zur Videoseite AKTUELLE AUSGABE Ein Artikel aus AUTO TEST Mit dem Wissen um den Stammbaum lässt sich der Motorentrend schon erahnen. Aber da Trends nur eine Einschätzung darstellen, kommen hier die Fakten: Seat macht es allen Interessierten einfach – zurzeit stehen ein Turbobenziner und ein Turbodiesel in je zwei Leistungsstufen zur Wahl. Bei beiden Verbrennungsarten leisten die Motoren 95 oder 116 PS. Anfang 2019 ist die Einführung eines bivalenten Erdgasmotors (1.0 TGI) mit 90 PS geplant. Mit diesem böte der Arona dann, zumindest vorläufig, ein Alleinstellungs- und Sparmerkmal in seinem Segment. Der Arona hinterlässt mit allen verfügbaren Motoren einen feinen Fahreindruck. Die einzige Schwachstelle des gesamten Antriebsportfolios, um die Sie nach Möglichkeit einen Bogen machen sollten, ist der 116-PS-Benziner, gepaart mit der Siebengang-Doppelkupplungsautomatik (1500 Euro). Mit langen Schaltzeiten und trägen Reaktionen hemmt sie den eigentlich agilen Motor und schnürt so sämtlichen Fahrspaß ab; da sind Sie mit dem manuellen Sechsganggetriebe deutlich besser beraten.

Wahl zwischen dynamischer und komfortabler Abstimmung