Seat Ateca (Facelift 2020): Kaufberatung

in und wieder stellen wir uns – und Sie sich vielleicht auch – die Frage, woher der eine oder andere Modellname stammt. Zum Beispiel beim Seat Ateca , einem seit 2016 viel gesehenen Convidado, also Gast, im deutschen Straßenverkehr. Die Antwort: Ateca ist ein kleines Dorf in Zentralspanien, das keine 2000 Einwohner und wenige Sehenswürdigkeiten hat. Abgeleitet wird der Name auch aus dem Arabischen. Dort bedeutet "Atica" so viel wie "alt" oder auch "antik". Begriffe, die auf das jüngst vorgestellte Facelift des kompakten SUVs so gar nicht zutreffen.Seat rückt den Ateca optisch näher an den aktuellen Leon sowie den siebensitzigen Tarraco. Ein leicht ausgestellter und sechseckiger Kühlergrill, dazu eine neue Schürze an der Front wie am Heck und ein neuer Schriftzug am Heckdeckel identifizieren die Modellpflege . Voll-LED-Scheinwerfer leuchten Ihnen jetzt bereits ab der Einsteiger-Linie Reference (22.849 Euro) serienmäßig den Weg durch die Nacht.