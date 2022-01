eine Preiserhöhung von zwei Prozent einstellen. Bei einem Fahrzeugpreis von bislang 30.000 Euro sind das immerhin 600 Euro mehr. Neben Seat gelten die neuen Preise auch für die spanische Sportmarke Cupra. Es gibt allerdings auch Ausnahmen. So verbleiben der Seat zieht die Preise im kommenden Jahr leicht an. Brancheninsidern zufolge, müssen sich Kunden ab dem 11.01.22 aufeinstellen. Bei einem Fahrzeugpreis von bislang 30.000 Euro sind das immerhin 600 Euro mehr.Es gibt allerdings auch Ausnahmen. So verbleiben der Seat Ibiza Seat Arona und der Cupra Born bei ihren bisherigen Preisen für den Endverbraucher.

Im noch laufenden Jahr 2021 zogen viele Hersteller bereits ihre Preise an. Grund dafür war mitunter der noch immer bestehende Chipmangel in der Automobilindustrie. Mit der Preiserhöhung ziehen nun auch die Spanier nach. Wer also gerade kurz davor ist einen Neuwagen zu bestellen, kann aktuell noch sparen.