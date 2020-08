Platz 1 mit 564 von 800 Punkten: VW Golf 1.5 eTSI ACT DSG. Der Wolfsburger bleibt der ebenso vielseitige wie souveräne Alleskönner – und leider auch ein recht teures Vergnügen. Der Wolfsburger bleibt der ebenso vielseitige wie souveräne Alleskönner – und leider auch ein recht teures Vergnügen.

Konzerngeschwister VW Golf und knallharten Vergleichstest wird aber mit harten Bandagen gekämpft, gönnt keiner seinem direkten Verwandten auch nur einen einzigen Punkt Vorsprung. Jedenfalls nicht freiwillig. Schließlich geht es bei diesem Duell um nicht mehr und nicht weniger als die Frage: Wer wird König in der Golf-Klasse? Blut ist dicker als Wasser. Also Familie geht (meist) vor Freundschaft. Und doch schützt Verwandtschaft nicht vor Zoff. Das gilt auch für dieund Seat Leon . Technik teilen? Kein Problem, gerne doch! In unseremwird aber mit harten Bandagen gekämpft, gönnt keiner seinem direkten Verwandten auch nur einen einzigen Punkt Vorsprung. Jedenfalls nicht freiwillig. Schließlich geht es bei diesemum nicht mehr und nicht weniger als die Frage: Wer wird

In Sachen Design hängt der Leon den Golf ab

Seat Leon (2020): Neuvorstellung - Sitzprobe - kompakt - Infos Neuer Leon auch als Plug-in-Hybrid Zur Videoseite Design schwadronieren, müssen eines aber erwähnen: Ein Golf ist auch in der achten Auflage einfach ein Golf. Zeitlos, unaufgeregt, brav. Der Leon dagegen sieht einfach nur rattenscharf aus. Und schafft es aufgrund des dynamischen Heckdesigns mit der ansteigenden Fensterlinie tatsächlich, bei der Rundumsicht noch mal schlechter abzuschneiden als der ebenfalls nicht tolle Golf. Schwupps, schon sind wir in den Autos. Und wenden den Blick nach vorn. Sehr cool, der acht Zoll große Monitor des Seat im modernen Tablet-Stil. Allerdings muss über den auch so gut wie alles geregelt werden. Sitzheizung, Sicherheitsassistenten und auch Cockpitbeleuchtung. Im Golf halten wir den Touchanteil auch für zu hoch, besonders nerven die unten am Monitor platzierten Sensorfelder für laut/leise und Temperatur rechts/links. Der Wolfsburger spendiert aber doch ein paar Direktwahltasten mehr. Und zum Glück verfügen beide über eine aufmerksame Sprachsteuerung. Im Golf aktiviert sie ein Knopf am Lenkrad (oder "Hey Volkswagen"), im Leon der spanische Gruß "Hola, Hola". Wir wollen nicht lange übersschwadronieren, müssen eines aber erwähnen: Einist auch in der achten Auflage einfach ein Golf.. Derdagegen sieht einfach nuraus. Und schafft es aufgrund desmit der ansteigenden Fensterlinie tatsächlich, bei dernoch malals der ebenfalls nicht tolle Golf. Schwupps, schon sind wir in den Autos. Und wenden den Blick nach vorn. Sehr cool, derdes Seat im modernen Tablet-Stil. Allerdings muss über den auch so gut wie alles geregelt werden.und auch. Im Golf halten wir denauch für zu hoch, besonders nerven die unten am Monitor platzierten Sensorfelder für laut/leise und Temperatur rechts/links. Derspendiert aber doch. Und zum Glück verfügen beide über eine. Im Golf aktiviert sie ein Knopf am Lenkrad (oder "Hey Volkswagen"), im Leon der spanische Gruß "Hola, Hola".

Im VW gibt es mehr Ausstattung, aber weniger Platz

VW Golf 8 (2019): Test - Fahrbericht - Kompakt - Infos So gut ist der neue Golf 8! Zur Videoseite solide zusammengesteckt und von angenehmer Materialqualität, bieten vorn tolle Sitze mit gutem Halt und viel Komfort auch auf langen Strecken. In Reihe zwei dann die Überraschung. Der bisher nicht gerade als Raumwunder bekannte Leon zeigt dem Golf jetzt mal ganz deutlich, wo sich's lässiger lümmelt. Die 6,7 Zentimeter mehr Radstand bringen dem 8,4 Zentimeter längeren Leon nämlich ein deutliches Plus bei der Beinfreiheit. Wenn sich im Golf die Knie schon in die Lehne des Vordersitzes bohren, wird im Leon trotz der niedriger positionierten Sitzbank noch gefeiert. Und im Kofferraum findet auch noch eine große Sporttasche mehr Platz. Da stört es wenig, dass der Wolfsburger hinten minimal breiter und höher ausfällt. Den Kürzeren ziehen die Spanier allerdings bei der Ausstattung. Dass der Golf Style die Parkpiepser auch hinten sowie Fahrlichtautomatik ohne Aufpreis spendiert, während dafür im Leon FR Aufpreis fällig wird (Paket für 210 Euro), interessiert dabei nur am Rande. Viel wichtiger: Ein Head-up-Display suchen wir in der Leon-Preisliste vergeblich, der Golf führt uns wichtige Daten wie Tempo, Beide zeigen sichund von, bieten vorn tolle Sitze mit gutem Halt undauch auf langen Strecken. In Reihe zwei dann die Überraschung. Der bisher nicht gerade als Raumwunder bekanntezeigt dem Golf jetzt mal ganz deutlich, wo sich's lässiger lümmelt. Diebringen dem 8,4 Zentimeter längeren Leon nämlich ein deutliches. Wenn sich im Golf die Knie schon in die Lehne des Vordersitzes bohren, wird im Leon trotz der niedriger positionierten Sitzbank noch gefeiert. Und imfindet auch noch eine große Sporttasche. Da stört es wenig, dass der Wolfsburger hinten minimal breiter und höher ausfällt. Den Kürzeren ziehen die Spanier allerdings bei der. Dass derdieauch hinten sowieohne Aufpreis spendiert, während dafür im Leon FR Aufpreis fällig wird (Paket für 210 Euro), interessiert dabei nur am Rande. Viel wichtiger: Einsuchen wir in der Leon-Preisliste vergeblich, der Golf führt uns wichtige Daten wie Tempo, Verkehrsschilder oder Navipfeile direkt vor Augen (682 Euro).

Einen doppelten Ladeboden lassen sich die Spanier wieder extra bezahlen (im Paket 200 Euro), in unserem Testwagen haben sie ihn aber vergessen. So entsteht beim Umklappen der Fondsitze eine hässliche Stufe am Boden, müssen Kisten und Kästen nicht nur 735 Millimeter hochgewuchtet werden (Golf 665 mm), sondern es geht hinter der Ladekante auch wieder 275 Millimeter nach unten (Golf mit Ladeboden 65 mm). Anstrengende Sache. Und auch wenn wir noch keinen Leon mit variablem Ladeboden gesehen haben, hätte der dem Seat wohl einige Punkte gebracht.

Bei den Fahrleistungen tun sich die Brüder nicht wirklich viel

Muss Respektabstand halten: Der Leon sprintet 0,4 Sekunden langsamer auf Tempo 100 als der Golf. gleichem Antrieb geht der Golf 0,4 Sekunden schneller auf Tempo 100, rennt auf der weitgehend Gleichstand. Das neue 48-Volt-System verbessert vor allem das Anfahrverhalten des 150 PS starken Benziners, das beim eTSI immer serienmäßige Siebengang-DSG arbeitet in beiden Autos schnell, geschmeidig und fast unbemerkt. Trotzdem entwickeln Golf und Leon beim Fahren jeweils ihren eigenen, ganz unverwechselbaren Charakter. Wie der Wolfsburger mit wirksamen Verstelldämpfern bestückt (VW 1019, Seat 794 Euro), zeigt der Leon uns nur zu gerne die dynamische Seite des Modularen Querbaukastens. Dank FR-Sportfahrwerk bereitet der Spanier in Kurven mehr Spaß am Erkunden der letzten Rille, verneigt er sich weniger stark. Zwar lässt sich auch der Golf gern sportlich bewegen, sein Schwerpunkt liegt aber eindeutig eher auf Alltag als auf Abenteuer. Da ist es dann nur konsequent, dass der VW auf üblen Rüttelstrecken eine Spur gefälliger und sanfter anfedert als Bruder Leon, wir im Golf trotz der lauteren Fahrwerksgeräusche insgesamt weniger vom Straßenzustand mitgeteilt bekommen. Nur für den Stammtisch: Trotzgeht derauf Tempo 100, rennt auf der Autobahn 3 km/h schneller. Grundsätzlich herrscht zwischen den beiden 1.5 eTSI mit Zylinderabschaltung aber. Das neueverbessert vor allem das Anfahrverhalten desstarken Benziners, das beimimmer serienmäßigearbeitet in beiden Autos schnell, geschmeidig und fast unbemerkt. Trotzdem entwickeln Golf und Leon beim Fahren jeweils ihren eigenen, ganz. Wie der Wolfsburger mitbestückt (VW 1019, Seat 794 Euro), zeigt deruns nur zu gerne diedes Modularen Querbaukastens. Dankbereitet der Spanier in Kurven mehr Spaß am Erkunden der letzten Rille, verneigt er sich weniger stark. Zwar lässt sich auch derbewegen, seinliegt aber eindeutig. Da ist es dann nur konsequent, dass der VW aufeine Spuranfedert als Bruder Leon, wir im Golf trotz der lauteren Fahrwerksgeräusche insgesamt weniger vom Straßenzustand mitgeteilt bekommen.

Grundpreis trennen Leon und Golf über 1000 Euro, im Testtrimm liegen dann annähernd 4000 Euro zwischen den ungleichen Brüdern. Weil der Spanier mit 6,5 l/100 km auch noch 0,3 Liter weniger verbraucht als der Golf, fährt er natürlich als Preis-Leistungs-Sieger vom Platz – denn bei der Garantie geizen beide mit lächerlichen zwei Jahren. Da herrscht traute Eintracht, da sind sich Seat und VW einander wohl doch näher als ihren Kunden. Dickes Ding eben, diese Sache mit dem Blut und dem Wasser. Schon beimtrennen Leon und Golf über 1000 Euro, im Testtrimm liegen dann annähernd 4000 Euro zwischen den ungleichen Brüdern. Weil derauch noch 0,3 Liter weniger verbraucht als der Golf, fährt er natürlich alsvom Platz – denn bei dergeizen beide mit. Da herrscht traute Eintracht, da sind sich Seat und VW einander wohl doch näher als ihren Kunden. Dickes Ding eben, diese Sache mit dem Blut und dem Wasser.

Das Fazit: Richtig stark, dieser Leon. Er fährt gut, bietet viel Platz und kostet weniger als der Golf. Der kann sich in diesem Vergleich knapp behaupten, weil Seat mit ungünstiger Ausstattung vorfährt. Doch das kann beim nächsten Test schon anders aussehen. Seat Leon vs. VW Golf zur Galerie

