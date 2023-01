Was machen die meisten Autofahrer im Winter als Erstes? Richtig: Sie schalten die Sitzheizung ein. Die Po-und-Rücken-Erwärmung kam 1966 auf den Markt – in einem Cadillac DeVille – und gehört mittlerweile schon in vielen Kleinwagen zum Standard. Die Oberklasse geht noch einen Schritt weiter, bietet seit einiger Zeit auch beheizte Mittelarmlehnen und Armauflagen in den Türen an.