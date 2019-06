Die Elektromobilität ist auf dem Vormarsch! Schon jetzt sind unterschiedliche Elektroautos für fast jeden Geldbeutel erhältlich. Und in den kommenden Monaten geht's erst richtig los: Mini bringt das erste elektrische Modell auf den Markt. Deutschlands meistverkauftes E-Auto, der Renault Zoe, bekommt ein Porsche will ab 2020 den Taycan ausliefern, und VW startet die ID-Familie mit dem ID.3 für rund 30.000 Euro. Aber was denkt Sidney Hoffmann, der sein Geld mit Tuning verdient, über Elektroautos? Der "PS-Profi" ist geteilter Meinung! ist auf dem Vormarsch! Schon jetzt sind unterschiedlichefür fast jeden Geldbeutel erhältlich. Und in den kommenden Monaten geht's erst richtig los:bringt das erste elektrische Modell auf den Markt. Deutschlands, der, bekommt ein Facelift will ab 2020 denausliefern, undstartet die ID-Familie mit demfür rund 30.000 Euro. Aber was denkt, der sein Geld mit Tuning verdient, über Elektroautos?

"Ich feier Elektro und bete für den Verbrenner"

Sidney erklärt: "Ich war am Anfang sehr anti – typisches Petrolhead-Denken, das ich auch immer noch in mir habe." Trotzdem hat er inzwischen umgedacht: "Die Innovation und die Technik, die dahinterstecken, und wie schnell das ging – das ist schon beeindruckend. Ich feier' jetzt einfach nur, dass es diese Innovationen gibt und wir daran teilhaben können." Trotzdem bleiben für Sid die Emotionen auf der Strecke: "Ich bete, dass es Verbrennermotoren immer geben wird. Denn: Innovationen mal beiseite, hast du unterm Strich ein sehr emotionsloses Elektroauto!" Dabei kann Sidney eine gewisse Faszination nicht abstreiten: "Letztes Jahr bin ich den VW I.D. in LA gefahren und hab gedacht 'geiles Ding', weil der sehr futuristisch aussieht und du dir denkst: Krass, wenn der mal auf die Straße kommt!"

Elektromotoren haben noch mehr Reserven als Turbomotoren

Problem: "Das Tuning-Business wird kritisch. Es gibt natürlich auch Tuning für E-Autos, aber da wird es sehr viel komplexer! In der Anfangszeit wird es sich auf optisches Tuning beschränken." Der Grund: "Das Verständnis für E-Mobilität muss erst mal wachsen, und im Anschluss muss sich das Verständnis für Elektroauto-Tuning noch mal ausprägen." Erst dann kommt das technische Optimieren hinzu. Darauf bereitet sich Sidney schon mal vor: "Ich schaue jetzt schon, was technisch alles machbar ist und wie viel Potenzial so ein Turbomotor, der hat noch viel Reserven. Den Turbo musst du ja nur schräg angucken, da hat der schon mal 30 bis 40 PS mehr. Und so ein E-Motor hat noch mehr Reserven!" Der Geschäftsmann Sidney sieht allerdings noch ein ganz anderes: "Daswird kritisch. Es gibt natürlich auch Tuning für E-Autos, aber da wird es sehr viel komplexer! In der Anfangszeit wird es sich aufbeschränken." Der Grund: "Das Verständnis für E-Mobilität muss erst mal wachsen, und im Anschluss muss sich das Verständnis für Elektroauto-Tuning noch mal ausprägen." Erst dann kommt dashinzu. Darauf bereitet sich Sidney schon mal vor: "Ich schaue jetzt schon, was technisch alles machbar ist und wie viel Potenzial so ein Motor noch hat. Das ist wie beim, der hat noch viel Reserven. Den Turbo musst du ja nur schräg angucken, da hat der schon malmehr. Und so ein!"

Sidney würde einen Tesla kaufen