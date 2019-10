Sidney Hoffmann: Fridays for Felgen

ie Bewegung "Fridays for Future" ist in aller Munde.

"Ich sehe ein, dass wir etwas tun müssen. Aber ich finde, da ist kein Gleichgewicht mehr. Wir haben lange verpasst, etwas zu tun, und auf einmal kommt das Extreme, und das finde ich sehr hart", sagt Sidney. Und er liefert gleich ein Beispiel: "Auf der IAA wurde E-Mobilität total in den Vordergrund gestellt, ein Audi RS 6 stand in der Ecke, der neue Porsche 911 992 war auf der zweiten Etage versteckt. Ich denke da: Hey, das ist eure DNA!

Der PS-Profi weiß aber auch um die Wichtigkeit von "Fridays for Future". Trotzdem: "Natürlich ist es ironisch und witzig gemeint, aber man sollte sich als Autofahrer nicht schämen! Wir wollen uns ja nicht vor dem Fortschritt der E-Mobilität verschließen. Aber man darf nicht sagen: Auto fahren ist tabu!"

Am ersten "Fridays for Future" postete Sidney die Felge von seinem Mercedes-AMG G 63 . Wie waren die Reaktionen? "Durchaus positiv! Ich habe nur eine Mail bekommen, in der stand, dass ich die Bewegung doch nichts ins Lächerliche ziehen soll. Und das will ich auch auf gar keinen Fall!" Gleichzeitig erinnert Sidney daran,Zurück zum Feedback seiner Fans: "Abgesehen von der einen Mail ist die Aktion gut angekommen, sodass ich es jetzt jeden Freitag machen werde. Ich finde es schon gut, wenn man ein Zeichen setzt. Und vielleicht schließen sich ja Leute an!"