In Folge 4 von "Sidneys Welt" ist Sid Juror beim "Goldenen Lenkrad" und bewertet 21 Autos. Besonders hat er sich auf den Porsche 911 Carrera 4S gefreut!

S idney hat sich verliebt! Freundin Lea bleibt er aber treu, denn in Folge vier der TV-Serie "Sidneys Welt" verknallt er sich mal wieder in ein Auto. Nicht in irgendein Auto, sondern in einen Porsche 911 – eines seiner absoluten Lieblingsautos! Sidney ist als Juror bei der AUTO BILD Veranstaltung "Goldenes Lenkrad" dabei und muss 21 Modelle unterschiedlichster Klassen in mehreren Kategorien bewerten – darunter Raumgefühl, Connectivity und Performance. Mit dabei sind Autos wie Audi A1, Jaguar i-Pace, Peugeot 208, Tesla Model 3, Mazda CX-30, BMW X5 und Toyota Supra. Sidneys Highlight ist natürlich der Porsche 911 Carrera 4S! In der achten Generation kommt ein Dreiliter-Turbomotor mit 450 PS zum Einsatz, und Sidney ist trotz seiner Porsche-Liebe anfangs ein wenig skeptisch. Er verrät sogar, dass er seinen 992 abbestellt hat, um lieber auf ein GT-Modell der Baureihe zu warten. Ein Fehler, wie sich kurze Zeit später herausstellt. Nach ein paar schnellen Runden auf dem Lausitzring ist Sidney begeistert vom aktuellen 911. Ganz euphorisch erklärt Sid: "Das sind ja 450 PS, aber sie fühlen sich an wie 600 PS!"

FĂĽr Sidney geht es direkt weiter nach LA

Doch das ist noch nicht alles: Nach seinem Job als Juror beim "Goldenen Lenkrad" geht es fĂĽr Sidney direkt weiter nach Los Angeles. Dort schaut sich Sidney eine ganz verrĂĽckte Autosammlung mit mehreren Highlights an. Das und noch mehr gibt es am Ostermontag um 20:15 Uhr in der neuesten Folge von "Sidneys Welt" auf DMAX zu sehen!