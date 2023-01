Serie Wall Connector Gen 3

Wer bis zum 10. Januar bei Sixt+ einen Auto-Abo -Deal abschließt (zum Beispiel für einen Tesla Model 3 oder Model Y ), der hat die Chance auf einen Wallbox-Gutschein! Die ersten 200 Kunden, die den Deal abschließen, bekommen den Wallbox-Gutschein im Wert von 500 Euro. Natürlich ist ein Rücktritt möglich, wenn man nicht unter den 200 Glücklichen ist – die Benachrichtigung dafür kommt am 11. Januar 2023 per E-Mail. Der Gutschein wird ebenfalls per E-Mail verschickt und kann bei allen Boxen dergenutzt werden.