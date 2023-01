Damit tritt Sixt in direkte Konkurrenz zu Platzhirschen wie Like2Drive und Finn , bei denen Abofristen von sechs Monaten bis zwei Jahren üblich sind. Sixt spricht von Langzeitabos, die bei Abo-Verträge ab einem Jahr bis zu 30 Prozent günstiger ausfallen als beim Ein-Monats-Abo. Kleiner Haken: Zwölf-Monats-Abos gibt es momentan nur für die E-Autos MG EHS, Tesla Model 3 und Y sowie für den Link & Co 01-Plug-In-Hybrid. Beim Halbjahres-Abos steht zusätzlich noch der Polestar 2 zur Verfügung. Die Modellauswahl bei den Langzeitabos ist also sehr begrenzt, während beim Ein-Monats-Abo aktuell immerhin über 50 Autotypen gelistet werden.