Zoom Abholung bei der Sixt-Station in Hamburg – garantiert wird nur ein Fahrzeug der entsprechenden Kategorie, nicht das Modell. In den meisten Fällen soll es laut Sixt aber tatsächlich das Wunsch-Fahrzeug werden.



Zehn Minuten später bin ich in der Sorbenstraße: Klack, klack, klack - aufmerksam studiert der Agent in der schwarzen Sixt-Uniform meine drei Plastikkarten und tippt etwas in seinen Computer. Alles identisch wie bei der typischen Leihauto-Anmietung. Aber leider wird es doch noch etwas komplizierter: "Wir berechnen noch 266,73 Euro Kaution", erklärt er. Das sei so üblich. Echt? Ich stutze. Bei der Online-Buchung war davon keine Rede. Oder ich hab's übersehen. So wie die richtige Abholfiliale. Ich frage nach. Ein zweiter Sixt-Mann erscheint, holt Papier und Stift, um alles genau auszurechnen. Die Kautions-Kiste ist knifflig. Normalerweise orientieren sich die Kautionen an Langzeitmietwagen. Die laufen 28 Tage und mehr. Sixt-Abos haben Mindestlaufzeiten von 30 Tage; daraus resultiert ein schwer nachvollziehbares Rechenwerk, was die Kaution angeht. Wird schon stimmen, denke ich.