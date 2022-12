Wir könnten jetzt die schwarz-rot-goldene Brille aufsetzen und dem MG5 Folgendes vorwerfen: Rückbank zu tief, also Beine anwinkeln. Ist sie umgeklappt, steigt der Ladeboden an, und an der Schnellladesäule in 40 Minuten von 5 auf 80 Prozent laden mit nur 87 kW Höchsttempo ist auch nicht gerade der Hit.