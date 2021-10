Der Skoda Fabia ist quasi taufrisch: Erst 2021 ist die neue, mittlerweile vierte Generation auf den Markt gekommen. Optisch ist sich der Fabia dabei treu geblieben; bei den Abmessungen legt der Kleinwagen aber zu, reißt erstmals die Viermeter-Marke mit einer Länge von 4108 Millimetern. Ganz nebenbei übertrifft er damit sogar den Polo . Den Innenraum hat Skoda ordentlich modernisiert. Der nun aufgesetzte Infotainment-Bildschirm ist jetzt bis zu 9,2 Zoll groß, optional gibt es ein digitales Cockpit . Und auch dem "Simply Clever"-Anspruch bleibt die Marke mit neuen Features treu. In der Mittelkonsole befinden sich jetzt Halter, die Stifte, Parktickets und Kreditkarten aufnehmen, in der Seitenwand des Kofferraums hat der Fabia jetzt ein flexibles Ablagefach. Apropros Kofferraum: Dessen Fassungsvermögen hat um 50 Liter auf 380 Liter zugelegt – das ist Golf-Niveau. Bei der ersten Fahrt sind uns vor allem die Langstrecken- und Alltagstauglichkeit positiv aufgefallen, vor allem ein Verdienst des guten Fahrwerks. Preislich ist das Auto, wie wir es von Skoda gewohnt sind, in einer erschwinglichen Klasse verortet: bei 13.990 Euro geht's los. Doch sogar in diesem Segment geht es noch günstiger:r (Stand: 7. Oktober 2021).