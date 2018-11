Skoda Fabia: Kaufberatung

S icher kennen Sie auch so einen: immer auf die Minute pünktlich, stets mit positiver Arbeitseinstellung, gleichzeitig aber ein Typ der leisen Töne. Nicht sofort sympathisch – erst nach einiger Zeit lernt man seine Verlässlichkeit und Kompetenz zu schätzen. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Skoda Fabia icher kennen Sie auch so einen: immer auf die Minute pünktlich, stets mit positiver Arbeitseinstellung, gleichzeitig aber ein Typ der leisen Töne. Nicht sofort sympathisch – erst nach einiger Zeit lernt man seine Verlässlichkeit und Kompetenz zu schätzen. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Skoda Fabia . Dem personifizierten Fabia würde man darüber hinaus sogar jederzeit den Schlüssel für die eigenen vier Wände anvertrauen – natürlich ohne einen einzigen Gedanken der Sorge. Er hätte ein absolut sauberes Führungszeugnis, selbstverständlich perfekte Schufa-Referenzen und bereits in den Mittzwanzigern die Themen Eigenheim, Kind und Hochzeit abgewickelt. Ja, es gibt sie. Auf automobiler Ebene ergibt das ein Auto, das sich der pflichtbewussten Dienstleistung verschrieben hat. Der Fabia lässt sogar das trendige Individualisierungs-Styling mit sich machen, sich das Dach in Kontrastfarbe lackieren oder Streifen auf die Blende im Armaturenträger kleben. Wenn es sein Chef, äh ... der Kunde denn will. Da appelliert der Fabia auch schon wieder an die Vernunft und bittet uns höflich, zuerst die wichtigen Angelegenheiten abzuarbeiten. Okay, also entscheiden wir uns für einen der grundvernünftigen 1.2 TSI. Wer allerdings glaubt, die kleinen Dreizylinder seien Spießer, der irrt. Speziell die 110-PS-Version hat durchaus Humor und konnte uns immer wieder das ein oder andere Grinsen entlocken.

Dem Diesel ging es an den Kragen

Nach dem Facelift stellt die gestutzte Motorenpalette nur noch drei Benziner zur Wahl. Auf der anderen Seite heißt es Schluss mit lustig für den Diesel . Den haben die Tschechen nämlich im Zuge der Modellpflege komplett verbannt. Wie sich das für einen Saubermann gehört, folgt auch der Skoda Fabia dem Bestreben, sich immer weiter zu verbessern. Wenngleich das aktuelle Facelift gar nicht allzu viele Neuerungen mitbringt. Die gestutzte Motorenpalette stellt nun lediglich noch drei Benziner zur Wahl, die ihre Kraft allesamt aus 999 Kubikzentimeter Hubraum schöpfen. Den trägen 75-PS-Sauger soll wirklich nur wählen, wer im Alltag überwiegend innerstädtisch unterwegs ist. Davon abgesehen gefällt der noch ausgereifter wirkende Fabia mit seinem eher weich abgestimmten Fahrwerk, das dank langer Federwege auch grobe Unebenheiten im Straßenpflaster gekonnt schluckt.

Das Ladeabteil gehört zu den geräumigsten der Klasse

Bitte einpacken: Der Fabia ist bekannt für seinen großen Kleinwagen-Kofferraum. Modell 1,0 TSI 1,0 TSI Motor/Hubraum R3, Turbo / 999 cm3 R3, Turbo / 999 cm3 Getriebe 5-Gang 6-Gang | 7-Gang-DSG kW (PS) bei 1/min 70 (95) / 5000-5500 81 (110) / 5000-5500 Nm bei 1/min 160 / 1500-3500 200 / 2000-3500 Höchstgeschwindigkeit 185 km/h 196 km/h 0–100 km/h 10,6 s 9,5 s | 9,8 s Verbrauch (ECE-Mix) 4,3 l S 4,3 l S | 4,5 l S Abgas CO2/ EU-Norm 99 g/km/ Euro 6d-Temp 101 g/km/ Euro 6d-Temp Otto-Partikelfilter ja ja Grundpreis 14.890 Euro 17.790 Euro | 19.190 Euro Wertung Wir steigen bewusst erst beim TSI ein. Der Turbo tut dem Einliter gut: deutlich kraftvollerer Antritt und wesentlich höhere Laufkultur als der MPI-Sauger. Drei Zylinder, drei Talente: Satter Durchzug, munteres Drehvermögen – bei respektablem Verbrauch. Dank sechstem Gang ist das DSG kein Muss. Ökotrend-Wertung 3+ 3+ Die meisten dürften vor dem Kauf grübeln, ob sie für 600 Euro mehr den Kombi nehmen. Der verdankt seinem 27 Zentimeter längeren Heck einen 200 Liter größeren Kofferraum. Wenn man so will, der wahre Fabia. Das sehen vermutlich auch jene 50 Prozent der Kunden so, die den Kombi kaufen. Alle anderen nehmen das Kurzheck und müssen sich auch nicht grämen. Denn das Kofferraumvolumen entspricht immerhin dem eines Golf III, womit das Ladeabteil nach wie vor zu den geräumigsten in dieser Klasse zählt. Praktisch ist es außerdem – die Ladekante liegt niedrig, die Ladeöffnung ist breit, und herumfliegen dem Krimskrams sagt Skoda mit einem Sortiment an Netzen den Kampf an. Selbstverständlich kommen auch Fans der modernen Vernetzung auf ihre Kosten: Smartlink+ 3 (ab Ambition Serie) holt per Android Auto, Apple Carplay und Mirror Link die Inhalte diverser Apps auf den Zentralbildschirm. Neu sind in diesem Umfang Anzeigemöglichkeiten von Effizienzdaten, Beschleunigungswerten und allgemeinen Leistungsdaten.

Erweitertes Assistenzangebot steht zur Verfügung