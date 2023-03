Der Skoda Kamiq hat im AUTO BILD-Gebrauchtwagen-Test geliefert. Das Konzept ist prima, Qualität und Kosten punkten ebenfalls, heißt es dort im Fazit. Und der Preis ist fair: 22.420 Euro kostet der Crossover in der Basis. Und für Privatkunden bietet sich aktuell auch noch ein attraktiver Leasing-Deal an!

Zweieinhalb Jahre Skoda Kamiq für 11.736 Euro fahren



Zusätzlich zur monatlichen Leasingrate müssen Privatkunden die einmalig zu zahlenden Überführungskosten in Höhe von 990 Euro brutto beachten. So ergeben sich Gesamtleasingkosten von 11.736 Euro brutto (54 mal 199 Euro plus 990 Euro).