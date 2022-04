Skoda hat dem Kompakt-SUV Karoq nach vier Jahren ein Facelift spendiert. Die Modernisierung ist eher dezent ausgefallen. Rein optisch ist der neue Karoq am ehesten von vorne zu erkennen: Die Front wurde neu gestaltet und trägt schmalere Scheinwerfer , optional sind Matrix-LED-Leuchten verfügbar. Auch am Heck erkennt man das Facelift am ehesten an der kleineren Beleuchtungseinheit.