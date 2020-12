Derist bishergelaufen. Seinund beschleunigt das SUV Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei, geschaltet wird per DSG. Laut Inserat hatte der WagenDerverfügt über eineZahlreichewieundsind ebenfalls an Bord. Eine Anhängerkupplung macht denzum Lastentier. Insgesamt macht derauf den ersten Blick einen sehr gepflegten Eindruck.

Ein Arbeitsplatz zum Wohlfühlen, mit klassischen Rundinstrumenten und ordentlicher Verarbeitung. ©PS Zentrum GmbH & Co KG/heycar

Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

Kodiaq

Kodiaq

Skoda

Skoda Kodiaq

Gebrauchte Alternative zum Skoda Kodiaq 17.990 € Hyundai Santa Fe 2.5 Premium 00KG, Diesel 67.100 km 67.100 km 145 kW (197 PS) 145 kW (197 PS) 08/2013 08/2013 Anfragen Hyundai Santa Fe 2.5 Premium 00KG, Diesel + 31582 Nienburg, Autohaus am Damm GmbH (Nienburger Damm) Zum Inserat Diesel, 6.8 l/100km (komb.) CO2 178 g/km* In Kooperation mit

Derkam 2017 auf den Markt. Im AUTO BILD-Dauertest ist einnur ganz knapp an der Bestnote vorbeigeschlittert. In den letzten 3000 von 100.000 Kilometern gab es einen, kurz danach sorgte ein Fehler imim Fahrwerksbereich. Ansonsten überzeugte derauf ganzer Linie. Der Innenraum hat die Dauertest-Distanz gut überstanden, die bequemen Sitze zeigen keinerlei Leidensspuren. Bis zum Testende hat deran derAuch denSelbst die Achsträger sind völlig frei von Rost , die Hohlraumkonservierung ist wirkungsvoll gemacht. Weder durch Verschmutzung noch durch Steinschlag zeigen sich Kampfspuren an den Lamellen des Kühlpakets. Auch hier ist Rost kein Thema. Dem DSG muss man ein etwas größeres Maß an Pflege widmen. Wer also ein großes, gemütliches und genügsames Reiseauto sucht, der macht mit demnichts verkehrt. Weitere gebrauchte Skoda Kodiaq mit Garantie gibt es hier