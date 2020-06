D

er Marktstart des neuen Skoda Octavia steht kurz bevor. Höchste Zeit also, die Lager mit den Auslaufmodellen zu räumen.Eine Leasing-Sonderzahlung fällt nicht an, sodass der Octavia auf einen Leasingfaktor von unfassbaren 0,28 kommt. Einzig die bei fast jedem Leasing-Angebot anfallenden Bereitstellungskosten müssen noch auf den Preis draufgerechnet werden.Die Ausstattung lässt sich also nicht mehr anpassen, allerdings können Kunden für zehn Euro pro Monat ein Wartungs-/Verschleißpaket hinzubuchen.