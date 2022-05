Wie der Name bereits verrät, steckt im Skoda Octavia Combi RS das Beste aus zwei Welten: die Leistung eines RS und der Platz eines Kombis. Das Topmodell des Octavia Combi gibt es mit 200 oder 245 PS , als Benziner, als Diesel und als Plug-in-Hybrid (aktuell nicht bestellbar).

Die günstigste Leasingrate (329 Euro brutto) gibt es für Privatkunden bei einer Vertragslaufzeit von 48 Monaten und jährlich 10.000 Freikilometern. Möglich ist auch eine Laufzeit von 36 Monaten (389 Euro brutto) oder 60 Monaten (349 Euro brutto). Und wem 10.000 Kilometer pro Jahr nicht reichen, der kann die Freikilometer gegen Aufpreis in 5000er-Schritten bis auf 30.000 km jährlich (474 Euro brutto) aufstocken.

Zusätzlich zur monatlichen Leasingrate kommt eine einmalige Zahlung der Überführungskosten in Höhe von 1160 Euro brutto. Daraus ergeben sich Gesamtleasingkosten von 13.004 Euro brutto (36 mal 329 Euro plus 1160 Euro). In den Überführungskosten sind die Kfz-Zulassung (einmalig 120 Euro brutto) und eine Lieferung bis vor die Haustür bereits enthalten.