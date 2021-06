ein, heute bleibt das Ladekabel kalt. Ausnahmsweise mal kein E-Auto. Heute geht es um den guten alten Selbstzünder, den zu Unrecht in Verruf geratenen Diesel. Verkörpert wird er in diesem Fall durch den. 2,0-Liter-Vierzylinder,Drehmoment,und mindestensteuer. Unser Testwagen im ansprechendenkostet da noch ein paar Scheine mehr. Um es auf den Punkt zu bringen: 52.199 Euro berechnen die für die Zahlen Verantwortlichen im tschechischen Mladá Boleslav.

Dafür gibt es im Gegenzug, die auf langer Strecke bei der Entspannung helfen soll., elektrische Heckklappe,, fahraktive Assistenz so weit das Auge reicht und natürlich ein von Skoda nicht anders zu erwartendes. Es gibt grundsätzlich nichts, was einnicht kann. Der Combi bietet mit maximal 1700 Litern genug Platz für den flotten WG-Umzug. Der Einstieg, das: einfach famos. Wirklich negativ ins Auge sticht uns, wie bei mittlerweile vielen Produkten aus dem, nur das. Menüstruktur und Bedienung dürfen maximal als adäquat bezeichnet werden.

Skoda schafft es immerhin noch, einige reguläre mechanische Tasten und Schalter unterzubringen, sodass die Bedienung nicht in einer Vollkatastrophe endet. Bei Qualität und Verarbeitung der verwendeten Werkstoffe dürfen sich alle Beteiligten mit Stolz auf die Schulter klopfen.

Anfahrschwäche: Gaspedalbefehle setzt das DSG zu zögerlich um, erst ab 2000 Touren geht's voran. ©Olaf Itrich / AUTO BILD

Einen einzigen kleinen Kritikpunkt gibt es letztlich doch. Die beiden Schalter unmittelbar unter den beidenstören aufgrund einer scharfen Kante im oberen Bereich. Kein Weltuntergang, widmen wir uns jetzt doch lieber dem. Kurze Einordnung: Dengibt es alternativ als Benziner oder, beide leisten 245 PS, wobei es sich beim RS iV um die Systemleistung handelt. Nun also der. Das Aggregat ist kein echter Neuling. Es werkelt konzernweit, dazu auch im, der all jene anspricht, die eher einenbevorzugen. Die 400 Nm bringen denmit(ein Turbo, zwei SCR-Kats) wie nicht anders zu erwarten flott in Gang.dauert es bis, bei 238 km/h ist auf der Autobahn erst Schluss. Schade: Dasmissfällt mit. Beim Tritt auf das Pedal in Richtung Bodenblech lässt sich der RS Zeit, drückt erst bei knappso richtig, dabei soll das Drehmoment ab 1750 Umdrehungen vollständig versammelt sein.