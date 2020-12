Skoda bietet den Octavia RS in Zukunft auch als Plug-in-Hybrid an. Der iV erhält den Antrieb aus Golf GTE und Cupra Leon. Sitzprobe und alle Preise!

Preise: Los geht's bei deutlich unter 40.000 Euro (Update!)

Für die Limousine verlangt Skoda mit dem 245 PS starken 2.0 TSI 37.958 Euro, der beliebte Combi startet so konfiguriert bei 38.640 Euro (alle Preise mit 16 Prozent MwSt.). Mit DSG wird es entsprechend teurer, dann geht's für die Limousine bei 38.543 Euro los (Combi: ab 39.225 Euro). Auch ein Diesel ist für den RS wieder erhältlich. Mit 200 PS und Siebengang-DSG startet der Selbstzünder als Limousine bei 39.020 Euro (Combi: ab 39.703 Euro). Wählt man Allrad dazu, steigt der Preis auf 41.067 Euro (Combi: ab 41.750 Euro). Der neue Plug-in-Hybrid, der einen 1,4-Liter-Benziner mit einem Elektromotor kombiniert und eine Systemleistung von 245 PS erreicht, startet bei 42.267 Euro (Combi ab 42.949 Euro). Skoda gibt die Preise für das neue Einstiegsmodell des Octavia RS bekannt. Künftig bieten die Tschechen den RS mit TSI auch mit Sechsgang-Handschaltung an, was den Preis nochmals nach unten drückt.

Optik: Schwarze Akzente beim Octavia RS

Am Heck erhält der Octavia RS Combi einen in Wagenfarbe lackierten Dachkantenspoiler. ©Skoda Auto RS spezifische Anbauteile. So ist die Frontschürze mit Aero-Flaps etwas aggressiver gestaltet und erhält einen Splitter in Hochglanz-Schwarz. Auch der Kühlergrill ist beim Sport-Octavia geschwärzt und trägt das neu gestaltete RS-Logo von Skoda. Das Topmodell verfügt bereits in der Basis über spezielle LED-Nebelscheinwerfer und schwarze 18-Zoll-Alufelgen. Optional sind auch 19-Zöller erhältlich. An der Seite stechen zudem die schwarzen Fensterrahmen heraus. Am Heck erhält der Combi einen in Wagenfarbe lackierten Dachkantenspoiler, einen schwarzen Skoda-Schriftzug und eine Heckschürze mit integriertem Diffusor, einem RS-spezifischen Reflektorband und zwei Auspuffblenden. Während sie an der rechten Seite nur zur Show angebracht sind, beherbergen sie auf der linken Seite zwei dünnere Auspuffrohre. Die Limousine erhält eine markante Abrisskante auf dem Kofferraumdeckel. Im Vergleich zum normalen Octavia erhält auch der neue. So ist die Frontschürze mit Aero-Flaps etwas aggressiver gestaltet und erhält einen Splitter in Hochglanz-Schwarz. Auch der Kühlergrill ist beim Sport-Octavia geschwärzt und trägt das neu gestaltete RS-Logo von Skoda.Optional sind auch 19-Zöller erhältlich. An der Seite stechen zudem die schwarzen Fensterrahmen heraus. Am Heck erhält der Combi einen in Wagenfarbe lackierten Dachkantenspoiler, einen schwarzen Skoda-Schriftzug und eine Heckschürze mit integriertem Diffusor, einem RS-spezifischen Reflektorband und zwei Auspuffblenden. Während sie an der rechten Seite nur zur Show angebracht sind, beherbergen sie auf der linken Seite zwei dünnere Auspuffrohre. Die Limousine erhält eine markante Abrisskante auf dem Kofferraumdeckel.

Innenraum: Platz nehmen auf Sportsitzen

Das Armaturenbrett ist mit Alcantara bezogen und wird mit Dekoren in Carbonoptik garniert. ©Skoda Auto Dreispeichen-Sportlenkrads. Es ist mit perforiertem Leder bezogen und liegt gut in der Hand. Die Displays im Octavia erhalten spezielle Ansichten und eine RS-typische Willkommensgrafik. Das Armaturenbrett ist mit Alcantara bezogen und wird mit Dekoren in Carbonoptik garniert. Platz genommen wird auf serienmäßigen Stoff-Sportsitzen mit gesticktem RS-Logo in der Rückenlehne. Sie sind zwar bequem, können aber bei der Haptik des Sitzbezugs nicht ganz überzeugen. Hier würde ein wertigeres Material dem Gesamteindruck des Octavia besser entsprechen. Optional können die Sportsitze im RS auch langstreckentauglich gegen Ergo-Sitze getauscht werden. Im Innenraum werten die Tschechen ihr Kompaktmodell mit sportlichen Akzenten auf. Das Zweispeichenlenkrad aus dem Standard-Octavia gibt es hier nicht. Der Fahrer behält die Kontrolle über den Skoda mithilfe eines. Es ist mit perforiertem Leder bezogen und liegt gut in der Hand.Das Armaturenbrett ist mit Alcantara bezogen und wird mit Dekoren in Carbonoptik garniert. Platz genommen wird auf serienmäßigen Stoff-Sportsitzen mit gesticktem RS-Logo in der Rückenlehne. Sie sind zwar bequem, können aber bei der Haptik des Sitzbezugs nicht ganz überzeugen. Hier würde ein wertigeres Material dem Gesamteindruck des Octavia besser entsprechen. Optional können die Sportsitze im RS auch langstreckentauglich gegen Ergo-Sitze getauscht werden.

Motoren: Auch als Plug-in-Hybrid

Der Plug-in-Hybrid behält das Serienfahrwerk, Diesel und Benziner bekommen eine Tieferlegung. ©Skoda Auto 1,4-Liter-Vierzylinder und eine 115 PS starke E-Maschine zusammen und ergeben so eine Systemleistung von 245 PS. Das Drehmoment liegt bei 400 Nm. Die vollelektrische Reichweite soll bei circa 55 Kilometern liegen. Freunde konventioneller Antriebe können aber weiterhin auf je eine reine Benzin- und Dieselversion zurückgreifen. Der Benziner leistet ebenfalls 245 PS und ist schon verfügbar. Der Diesel bedient sich beim Golf GTD und bringt 200 PS auf den Prüfstand. Was das Fahrwerk betrifft, muss sich der Plug-in-Hybride mit dem Serienfahrwerk des Octavia zufriedengeben. Benzin- und Diesel RS erhalten weiterhin eine Tieferlegung um 15 Millimeter und eine straffere Abstimmung. Bildergalerie Skoda Octavia RS zur Galerie Beim Antrieb geht Skoda einen neuen Weg und bietet den Octavia RS als iV mit Plug-in-Hybrid an. Wie bei den Konzernbrüdern VW Golf GTE und Cupra Leon e-Hybrid arbeiten hier einzusammen und ergeben so eine Systemleistung von 245 PS. Das Drehmoment liegt bei 400 Nm. Die vollelektrische Reichweite soll bei circa 55 Kilometern liegen. Freunde konventioneller Antriebe können aber weiterhin aufzurückgreifen. Der Benziner leistet ebenfalls 245 PS und ist schon verfügbar. Der Diesel bedient sich beim Golf GTD und bringt 200 PS auf den Prüfstand. Was das Fahrwerk betrifft, muss sich der Plug-in-Hybride mit dem Serienfahrwerk des Octavia zufriedengeben. Benzin- und Diesel RS erhalten weiterhin eine Tieferlegung um 15 Millimeter und eine straffere Abstimmung.

Mitfahrt: Der Octavia RS geht gut vorwärts

245 PS starker Zweiliter-Vierzylinder, mit dem es in 6,7 Sekunden in Richtung Landstraßentempo geht. Ehe wir dort ankommen, kurven wir noch kurz durch Mladá Boleslav. Über den Straßenbelag, teils fernab von Güteklasse 1, rollt der RS selbst mit dem optionalen 19-Zoll-Radsatz und ohne Adaptivfahrwerk noch immer angenehm komfortabel. Schaltwippen. Der Octavia gehorcht prompt, schaltet blitzschnell zwei Gänge runter und drückt uns mit seinen 370 Newtonmeter Drehmoment vehement in die Sportsitze. Klanglich ist unser RS ehrlich gesagt reichlich zurückhaltend. Doch keine Sorge: Christian Strube versichert, dass ein Soundgenerator sowie eine akustisch präsentere Abgasanlage zur Verfügung stehen, wenn der RS in diesem Jahr an den Start geht. Selbst fahren dürfen wir den Octavia RS noch nicht, also heißt es erstmal auf dem Beifahrersitz Platz nehmen. Unter der Haube sitzt ein, mit dem es in Richtung Landstraßentempo geht. Ehe wir dort ankommen, kurven wir noch kurz durch Mladá Boleslav. Über den Straßenbelag, teils fernab von Güteklasse 1, rollt der RS selbst mit dem und noch immer angenehm komfortabel. Hinter dem Ortsschild gibt der Technik-Vorstand sichtlich erfreut Gas, schaltet von D in S und legt die Finger an die. Der Octavia gehorcht prompt, schaltet blitzschnell zwei Gänge runter und drückt uns mit seinen Drehmoment vehement in die. Klanglich ist unser RS ehrlich gesagt reichlich zurückhaltend. Doch keine Sorge: Christian Strube versichert, dass ein sowie eine akustisch präsentere Abgasanlage zur Verfügung stehen, wenn der RS in diesem Jahr an den Start geht.