Genug Dampf: Mit dem Zweiliter-Turbo geht der Octavia RS in 6,7 Sekunden von 0 auf Tempo 100.

Derstrahlt jetzt immer in Schwarz, genau wie Spiegelkappen und Spoiler am Kombiheck. Die Limousine bekommt eine. Wir nehmen Platz auf den neuen und sehr bequemen Sportsitzen. Am Steuer: Christian Strube, Vorstand fĂŒr technische Entwicklung bei Skoda. Der wischt noch schnell zielsicher ins MenĂŒ der Klimaanlage , damit wir beivon 28 Grad nicht im Auto eingehen. So, jetzt aber! Unter der Haube sitzt ein, mit dem es inin Richtung Landstraßentempo geht. Ehe wir dort ankommen, kurven wir noch kurz durch MladĂĄ Boleslav.