Der Golf 8 GTE kommt rein elektrisch elf Kilometer weiter als sein Vorgänger.

Im Vergleich zum Vorgänger bietet der Golf 8 GTE nicht nur mehr Leistung, sondern auch eine höhere elektrische Reichweite . Der Strom in derreicht nach NEFZ fürBeim Vorgänger waren es lediglich 49. Die Systemleistung steigt mit dem Generationswechsel von 150 kW (204 PS ) aufund dürfte den GTE so zu einermachen.Er ist immer an ein Sechsgang-DSG gekoppelt und liefert 400 Nm. Die Beschleunigung von null auf 100 km/h dauert 6,7 Sekunden, Schluss ist bei 225 km/h. Nach NEFZ verbraucht der GTE 1,7 Liter auf 100 Kilometer. Die zulässige Anhängelast liegt bei bis zu 1700 Kilo. Der Einstiegspreis steigt deutlich: Den neuen VW Golf 8 GTE gibt es, der Vorgänger war rund 4800 Euro günstiger. Das Auto ist bereits bei den Händlern zu finden.