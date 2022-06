Welche Vorteile ein Kombi bietet, ist offensichtlich: vor allem viel Platz! Der Skoda Octavia Combi RS bietet nicht nur 640 Liter Kofferraumvolumen, sondern auch reichlich Leistung. Mit dem 245 PS starken Zweiliter-Turboreihenmotor und 370 Nm maximalem Drehmoment schafft der Skoda den Sprint auf 100 km/h in 6,7 Sekunden und ist damit der leistungsstärkste Octavia Combi. Erst bei 250 km/h ist Schluss mit der Beschleunigung.





( Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Der Fronttriebler mit Siebengang-DSG kostet in der Basis mindestens 43.110 Euro. Ohne den Zusatz "RS" gibt es den Octavia bereits ab 28.690 Euro – dann leistet er aber auch nur 110 PS. Wer Lust auf Platz und PS hat, aber nicht über 40.000 Euro investieren möchte, der kann aktuell auf ein attraktives Leasing-Angebot zurückgreifen.

Vier Jahre Skoda Octavia Combi RS fahren für 12.371 Euro



Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) gibt es den Skoda Octavia Combi RS 2 .0 TSI im Leasing aktuell für 242 Euro netto pro Monat. Dafür können Geschäftskunden den RS vier Jahre lang jeweils 10.000 Kilometer jährlich fahren.

Wer den Spaß-Kombi etwas häufiger bewegen möchte, der kann die Freikilometer auf 15.000 km (263 Euro netto), 20.000 km (283 Euro netto), 25.000 km (317 Euro netto) oder 30.000 km (334 Euro netto) aufstocken.



Zur monatlichen Leasingrate kommen einmalig Überführungskosten in Höhe von 755 Euro netto (898,45 Euro brutto) hinzu. Im günstigsten Fall ergeben sich so Gesamtleasingkosten von 12.371 Euro netto (48 mal 242 Euro plus 755 Euro).

Der Leasing-Skoda ist frei konfigurierbar



Der Octavia Combi RS ist bei diesem Deal frei konfigurierbar. Die Wahl der Lackfarbe, des Innenraumdesigns und jeglicher Sonderausstattungen ist dem Kunden überlassen.

Doch auch serienmäßig hat der Skoda bereits einige Highlights in petto: 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, Multifunktionslenkrad in Sportoptik, Klimaanlage, Sitzheizung vorne, Parksensoren hinten, Apple CarPlay, Android Auto, Tempomat und Sportsitze sind immer an Bord.