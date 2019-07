Derfährt auf schwarzen 19-Zöllern, mit schwarzen Endrohren und getönten Scheiben vor. Innen findet sich eine Alcantara-Lederausstattung, ein beheizbares Lederlenkrad inklusive Multifunktionstasten sowie elektrisch einstellbare und beheizbare Vordersitze. Über das Top-Infotainmentsystem Columbus mit Sprachbedienung und Echtzeit-Services (drei Jahre kostenlos) und das digitale Cockpit lassen sich alle Anzeigen und Funktionen steuern. Serienmäßig sind ein adaptives Fahrwerk mit drei Fahrmodi sowie verschiedene Assistenten wie Fernlicht-, Spurhalte- und Spurwechselassistent, Müdigkeitswarner oder Verkehrszeichenerkennung an Bord. Zwei Zweiliter-Motoren, ein Benziner mit 245 PS und Frontantrieb sowie ein Diesel mit 184 PS und Allradantrieb , stehen zur Auswahl. Beide kommen mit Siebengang-DSG. Die Preise starten für den Skoda Octavia RS60 bei. Es werden lediglichgebaut – in Anlehnung an das Baujahr des ersten Octavia.