Klassische Armaturen, dafür aber Touchbedienung in der Mittelkonsole: Der Superb ist ein Vernunftkauf.

Auch wenn der Kombi mit seiner weißen Lackierung auf den ersten Blick nicht besonders aufregend wirkt, ist das Schnäppchen ordentlich ausgestattet. So hat der Erstbesitzer in der Aufpreisliste dieangekreuzt. Im Innenraum lassen sich dank Zweizonen-Klimaautomatik auch hohe Temperaturen gut überstehen. Für Unterhaltung sorgt ein per Touch bedienbares Infotainmentsystem mitLeder und ein digitales Kombiinstrument sucht man in diesem Skoda allerdings vergeblich. Stoffsitze und klassische Rundarmaturen beim Superb das Mittel der Wahl.