Skoda Superb: 100.000-Kilometer-Dauertest

S uper ist lateinisch und steht für "oben" oder auch "darüber". Superb wiederum hat französische Wurzeln und wird auf Deutsch für "vorzüglich" oder "prächtig" verwendet. Ganz schön mutig also, was Skoda sich mit dem Namen für sein Spitzenmodell traut. Und dann berufen sich die Tschechen ja auch noch auf den von 1934 bis 1949 gebauten Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Skoda Superb uper ist lateinisch und steht für "oben" oder auch "darüber". Superb wiederum hat französische Wurzeln und wird auf Deutsch für "vorzüglich" oder "prächtig" verwendet. Ganz schön mutig also, was Skoda sich mit dem Namen für sein Spitzenmodell traut. Und dann berufen sich die Tschechen ja auch noch auf den von 1934 bis 1949 gebauten Superb . Eine mächtige, elegante Luxuslimousine mit Sechs- und Achtzylindermotoren. Damit kann unser Dauertest-Superb nicht dienen. Aber eine große, stattliche Mittelklasse-Limousine ist er auf alle Fälle, 4,86 Meter lang. Das Lava-Blau metallic betont die schlanke, modern geschnittene Form. Mit an Bord des Skoda waren ein paar Annehmlichkeiten, die das Leben leichter machen: Doppelkupplungsgetriebe , 3-Zonen-Klimaautomatik, beheizbare Frontscheibe, Canton-Soundsystem, Anhängerkupplung, Parksensoren vorn.

Angenehm: Der Superb hat eine Reichweite von 750 Kilometern

Der kleine TSI reicht völlig aus. Er hat ordentliches Temperament, läuft leise und gibt ein gutes Verbrauchsgefühl. Technische Daten: Skoda Superb Motor Vierzylinder, Turbo, vorn quer Hubraum 1395 cm3 Leistung 110 kW (150 PS) bei 6000/min max. Drehmoment 250 Nm bei 1500/min Antrieb Vorderradantrieb/Siebengang-DSG Leergewicht 1506 kg Zuladung 476 kg Kofferraum 625–1760 l Spitze 220 km/h Verbrauch (EU-Mix) 5,1 l S Abgas CO2 117 g/km Los ging es am 12. Dezember 2016. Und wie. "Ein echter Fall von Lieblingsauto." So lautet tatsächlich der erste Eintrag im Fahrtenbuch. "Sieht gut aus, hat Platz in Hülle und Fülle, fühlt sich einfach gut an", notierte Redakteur Axel Sülwald begeistert im Fahrtenbuch. So ging das weiter. "Nahezu perfekte, wenn auch nicht übermotorisierte Limousine ", freute sich Testfahrer Tim Dahlgaard. "Anders als der Vorgänger endlich auch komfortabel gefedert. Speziell im sanft nachschwingenden Comfort-Modus erinnert der Superb an große Franzosen der Spät-90er", erinnert sich der bekannt frankophile Frank B. Meyer aus unserer KLASSIK-Abteilung. Auch der für eine große Limousine ja relativ kleine 1,4-Liter-TSI fand all gemeinen Anklang, mit kleinen Einschränkungen. "Na gut, in einer flachen Limousine reichen selbst schmale 150 PS für die schnelle Reise", sagt Kollege Mario Pukšec, privat gern in potent motorisierten BMW unterwegs. " Motor reicht völlig aus, ordentliches Temperament, läuft leise. Und man hat, obwohl Benziner, ein gutes Verbrauchsgefühl", fasst Test-Profi Andreas Borchmann zusammen. Dieses Gefühl täuscht nicht. Im Durchschnitt brauchte der Skoda 8,7 Liter/ 100 km, zusammen mit dem 66 Liter großen Tank ergibt das die schöne Reichweite von 750 Kilometern. Jenseits aller Diesel-Diskussionen.

Das DSG aus dem VW-Regal nervt

Kollege Christian Steiger notiert: "Bei zügigerer Fahrweise häufig hilflos scharrende Antriebsräder – und das auch auf trockener Fahrbahn. Na ja, DSG halt." Messwerte Bei Testbeginn Bei Testende Beschleunigung Beschleunigung 0–50 km/h 3,2 s 0–50 km/h 3,1 s 0–100/-130 km/h 8,8/14,6 s 0–100/-130 km/h 8,6/14,4 s 0–160 km/h 23,1 s 0–160 km/h 23,0 s Zwischenspurt Zwischenspurt 60–100 km/h 4,8 s 60–100 km/h 4,7 s 80–120 km/h 6,3 s 80–120 km/h 6,1 s Bremsweg Bremsweg aus 100 km/h kalt 36,9 m aus 100 km/h kalt 37,1 m aus 100 km/h warm 36,9 m aus 100 km/h warm 37,4 m Innengeräusch Innengeräusch bei 50 km/h 57 dB(A) bei 50 km/h 57 dB(A) bei 100 km/h 64 dB(A) bei 100 km/h 63 dB(A) bei 130 km/h 68 dB(A) bei 130 km/h 69 dB(A) Testverbrauch – CO2 7,5 l S – 178 g/km Testverbrauch – CO2 7,3 l S – 173 g/km Leistungsmessung* 111,8 kW – 152 PS Verbrauch nach ECE* 6,76/4,87/5,55 l – 132 g/km *Leistung und ECE-Verbrauch wurden im DEKRA Technology Center Klettwitz ermittelt Keine Kritik, gar nichts? Doch, gab es. Aber praktisch nur in einem Punkt: beim Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. Zu Beginn hatte Tester Manfred Klangwald noch erleichtert festgestellt: "DSG schaltet sehr gut, kann gern so bleiben." Doch kurze Zeit später holten den Superb alte DSG-Probleme ein. "Das Getriebe nervt in der Stadt einfach nur", fand stellvertretend Stephan Puls bei Kilometerstand 13.505. "Bei etwas zügigerer Fahrweise häufig hilflos scharrende Antriebsräder – und das auch auf trockener Fahrbahn. Na ja, DSG halt", notierte Kollege Christian Steiger bei Kilometer 32.596. Und bei Kilometerstand 97.020 bemerkte Tester Jan Horn dann "eine immer mehr rupfende Kupplung und ein langsam gewordenes Getriebe". Das DSG stammt, wie die übrige Technik, aus dem VW-Regal. Der Skoda Superb steht, wie Audi A3, Seat Leon, VW Golf, Passat und viele mehr auf dem modularen Querbaukasten. Das dazugehörige Getriebe ist auch dort durchaus umstritten und gefällt nicht jedem. Andererseits können sich viele aber auch mit dem System anfreunden. Die Probleme des DSG sind also nicht Skoda-typisch. Man sollte eben nur dran denken, bevor man das Kreuzchen in der Preisliste macht. Und das DSG war, wie gesagt, tatsächlich der einzige wesentliche Kritikpunkt. Ansonsten schrubbte der Superb souverän und gelassen die Kilometer herunter, wurde überall gern gesehen. Am Anfang, nach 2802 Kilometern, fuhr ein Kollege (Name der Redaktion bekannt) in der Tiefgarage mit geöffneter Heckklappe gegen eine Lampe, dabei wurden die Dach-Scharniere gestaucht. Nach der Reparatur pfiff es genau an der Stelle ab und zu. Und bei Kilometer 62.294 wurden im Rahmen der Wartung die Bremsbeläge vorn und hinten sowie die Bremsscheiben hinten ersetzt.

Mehr zum Thema: Die Dauertest-Rangliste mit allen Testergebnissen!

Die Abschlussuntersuchung bestätigt den sehr guten Eindruck