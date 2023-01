Vor allem als Kombi ist der Top-Tscheche sehr gefragt und kann sich durchaus mit VW Passat 5er Touring und A6 Avant messen lassen. Das rechtfertigt dann auch den für einen Skoda recht hohen Einstiegspreis von derzeit 40.260 Euro. Wer es auf den geräumigen Skoda mit dem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis abgesehen hat, aber nicht allzu viel Geld ausgeben will, der sollte sich auf dem Gebrauchtwagenmarkt umsehen. Dort gibt es zahlreiche Exemplare in fast allen Farben und Ausführungen. Und so auch diesen attraktiven Vertreter in Ulm.