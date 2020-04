Skoda Superb iV: Kaufberatung

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Skoda Superb

"Mobilität der Zukunft" – unter dieser Rubrik versammeln sich meist Autos, die oft Zukunftsmusik spielen, aber im Hier und Jetzt nur eine sehr kleine Klientel ansprechen. Das kann an sehr hohen Preisen, geringem Nutzwert oder sonstigen Unzulänglichkeiten liegen. Doch hier zeigen wir Ihnen ein Auto, das eine sinnvolle Elektrifizierung mit viel Praxisnutzen zu einem fairen Preis für das Gebotene kombiniert. Die Rede ist vom neuen Superb iV, dem Plug-in-Hybriden des Skoda-Topmodells. Die Eckdaten: Der VW-eigene Hybridantriebsstrang, bestehend aus einem 1400er-Turbobenziner und einem E-Motor, der zwischen Getriebe und Verbrenner sitzt, sorgt mit 218 PS Systemleistung für Vortrieb. Das Verbrenneraggregat entstammt einem älteren Semester – inzwischen deckt ja ein 1.5er den Leistungsbereich rund um 150 PS im VW-Konzern ab –, wurde aber auf Euro 6d vorbereitet. Eine Neuentwicklung des kompletten Antriebsstrangs wäre schlicht zu teuer gewesen. Und das ist auch gut so, denn der Superb iV startet abzüglich der BAFA-Förderung bei 38.805 bzw. 39.305 Euro ( Kombi ) in einer Preisklasse, in die sich, außer dem Kia Optima PHEV, bislang kein Plug-in-Hybrid dieser Größenordnung verirrt hat.