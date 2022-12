Neben der Wahlmöglichkeit in Sachen Antrieb gab es zudem verschiedene Karosserie-Versionen. Die beiden bekanntesten Modelle, den Smart fortwo und das fortwo Cabrio ergänzte bis 2021 auch das geräumigere Modell Smart forfour mit, wie der Name schon sagt, vier Sitzplätzen. Auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt steigen die Preise, noch gibt es aber günstige Modelle wie diesen forfour in Donauwörth.