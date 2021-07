Smart Forfour: Gebrauchtwagen-Test

ast wie bei Porsche ! Gemeint ist gar nicht der Heckantrieb des Forfour , sondern die Aufpreisgestaltung.– kennen wir aus Zuffenhausen. Drehzahlmesser 150 Euro, großer Tank (35 statt 28 Liter) 60 Euro, Handschuhfach abschließbar macht 45 Euro, Kofferraumabdeckung noch mal 40 Euro, Fahrersitz und Lenksäule höhenverstellbar (inkl. elektr. Spiegel) für 270 Euro ... so geht das immer weiter. Dabei hat unser Testkandidat bereits die zweithöchste Ausstattungslinie namens "Prime".inklusive aller Extras. Das war 2015, sechs Jahre später gefällt uns die Preisvorstellung vom Autohaus Kamux in Kaltenkirchen nördlich von Hamburg viel besser.Klingt nach einem fairen Deal. Ob der weiße Zwerg mit schwarzer Tridion-Lackierung das auch ist, finden wir heraus.

Trotz Heckantrieb hat der Forfour ein gemütliches und sicheres Fahrverhalten. Das ESP greift früh ein. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD

Technische Daten: Smart Forfour 1.0 Motor Dreizylinder/hinten quer Ventile/Nockenwellen 4/2 Hubraum 999 cm³ Leistung 52 kW (71 PS) bei 6000/min Drehmoment 91 Nm bei 2850/min Höchstgeschw. 151 km/h 0–100 km/h 15,9 s Tank/Kraftstoff 28 l/Super Getriebe/Antrieb Fünfgang manuell/Hinterrad Länge/Breite/Höhe 3595/1647/1557 mm Kofferraumvolumen 219-980 l Leergewicht/Zuladung 975/425 kg

Der 1,0-Liter-Antrieb im Heck schnattert gemütlich vor sich hin.Klar, immerhin eine Tonne will hier in Bewegung gebracht werden. Und ohne Turbo und mit nur 91 Newtonmeter Drehmoment ist das gar nicht so leicht., der sich mit 135 Newtonmetern spürbar temperamentvoller ins Zeug legt.Es muss nicht immer gleich zum Lagerschaden kommen, oft meckern Turbo-Besitzer über schlechte Gasannahme oder Ruckeln, was am durch Unterdruck gesteuerten Wastegateventil liegen kann. Das lässt sich auch einzeln ersetzen, daher Vorsicht, wenn die Werkstatt gleich den ganzen Lader tauschen möchte. Solche Sorgen kennt der schwächere Benziner nicht. Generell ist die Smart-Generation 453 ein recht sorgenfreies Auto, wie Torsten Hansen von Hansen Automobile GmbH & Co. KG zu berichten weiß.