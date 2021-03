Smart-Funktionen: 4 Punkte (max. 5)

Beleuchtung: 4,5 Punkte (max. 5)

Ausstattung: 0,5 Punkte (max. 5)

Gewicht: 3 Punkte (max. 5)

Design : 4,5 Punkte (max. 5)

Punkte gesamt: 16,5 Punkte (max. 25)

Note: sehr gut (Testsieger)

Den zweiten Rang im Test belegt der Sena R1 Evo. ©Werk

Der unscheinbarste Kandidat unter den Smart-Helmen kommt von. Mit dem R1 Evo kann man nicht nur Musik hören und Anrufe entgegennehmen, via Intercom wird man direkt mit anderen Sena-Nutzern in der Nähe verbunden (wenn man den gleichen Kanal verwendet). Probleme gab es beim Test der Sena-App, die den Helm nicht erkannte, die Headset-Funktion war dadurch allerdings nicht eingeschränkt. Etwas Übung braucht man für die Bedieneinheit an der Seite. Welche Funktion die drei Seitentasten in welchem Kontext haben, ist nicht sofort ersichtlich. Das leider recht kleine Licht lässt sich via Sprachbefehl (oder per Knopfdruck) an- und ausschalten, die Passform des recht sportlichen Helms fällt eher breit und rundlich aus.