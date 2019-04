B

eim ersten Mal drückten die Beamten noch ein Auge zu, bei der zweiten Kontrolle innerhalb einer Woche war das Maß aber voll: Der goldene Porsche wurde einkassiert. Der 31-jährige Fahrer war schon in der ersten April-Woche 2019 von der Soko Autoposer gestoppt worden. Grund: Die Gold-Folierung seines Porsche Panamera stelle wegen ihrer Blendwirkung eine Gefährdung des Straßenverkehrs dar. Die Polizisten wiesen den Mann darauf hin, dass er die Folie entfernen solle, und ließen ihn zunächst weiterfahren. Nur wenige Tage später folgte das Déja-vu, diesmal allerdings mit anderem Ausgang, denn der Porsche glänzte immer noch in Goldfolie. Grund genug für die Beamten, den Luxus-Schlitten abschleppen zu lassen – dem Porsche wurde die Betriebserlaubnis entzogen. Wenn sein Besitzer mit dem Wagen jemals wieder auf einer öffentlichen Straße fahren will, dann muss er sich von der Folierung verabschieden.