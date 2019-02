A ls die Beamten der Soko Autoposer den Fahrer eines ls die Beamten der Soko Autoposer den Fahrer eines Mini Cooper in Hamburg wegen Telefonierens am Steuer stoppten, ahnten sie noch nicht, was der Mann so alles auf dem Kerbholz hatte. Wenige Stunden später war der 37-Jährige auf dem Weg in die U-Haft! Das war passiert: Bei der Kontrolle des Mini-Fahrers stellten die Polizisten zunächst fest, dass er keinen Führerschein besaß, außerdem konnte er sich nicht ausweisen. Weil der Mann sich merkwürdig verhielt, führten die Beamten einen Drogentest durch, der positiv auf Kokain reagierte. Der Mini war nicht versichert und hätte eigentlich gar nicht mehr gefahren werden dürfen. Die Polizei beschlagnahmte das Auto auf der Stelle. Der Fahrer wurde mit auf die Wache genommen.

Mann hielt sich illegal in Deutschland auf

Richtig kurios wurde es bei der Identitätsprüfung des Koks-Sünders. In Bezug auf seine Personalien hatte er offenbar gelogen, zur Tatzeit hätte er sich gar nicht in Deutschland aufhalten dürfen. Weil er keine Aufenthaltsgenehmigung besaß, wurde der Mann festgenommen und in die Untersuchungshaft überführt. Wie es für den 37-Jährigen jetzt weitergeht, ist noch unklar.