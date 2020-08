Renault Kastenwagen: Lkw reißt Tankstelle fast ein

enn sich Lkw-Fahrer nicht über die Höhe ihrer Fahrzeuge im Klaren sind, führt das immer wieder zu. Dieser brachte beinahe eine Tankstelle an der französischenzum Einsturz, als ein Brummifahrer mit der Ladung seines Autotransportersund das Tankstellendach anhob! Auf Twitter wurden spektakuläre Fotos gepostet:

Schon von Weitem ist der massive Schaden an der Dachkonstruktion erkennbar.

Die Bilder sprechen für sich: Der Fahrer des mit drei Renault-Kastenwagen und zwei Pkw beladenen Transporters hatte wohl vergessen, dass seine Ladung beim Tanken an der Raststätte Valmy (im französischen Departement Marne) über das Tankstellendach hinausragte., durch die Kraft schob sie ihrerseits einen. Gleichzeitig senkte sich das Dach auf Höhe des ersten geladenen Renault ab undDas Ganze geschah schon am 26. Juli 2020, wurde aber erst jetzt durch soziale Medien bekannt. Der Unfall zog einenund eine aufwendige Bergung mit schwerem Gerät nach sich: Einrückten an. Die Tankstelle wie auch einige der verladenen Renaults wurden, sicher ein teurer Versicherungsfall.Zum Glück wurde niemand verletzt. Nur sollte sich der Fahrer des Lkw wohl auf ein ernstes Gespräch mit seinem Chef einstellen.