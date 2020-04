urchschnittlich 1,181 Euro pro Liter Super E10 und 1,096 Euro für Diesel Diesel war zuletzt im September 2016 derart billig, Benzin bekamen Autofahrer in Deutschland sogar seit Anfang 2009 nicht günstiger (damals noch für klassisches Superbenzin E5 ermittelt).für den massiven Preisrückgang sind laut ADAC. Sie hätten seit Jahresanfang um mehr als 50 Prozent nachgegeben. Auch diemachten sich bemerkbar. Heißt: Es sind weniger Menschen unterwegs, viele Arbeitnehmer sind zu Homeoffice oder Kurzarbeit (oder beidem) gezwungen.

"In den nächsten Tagen bis Ende April dürfte sich nicht viel ändern.", sagte Steffen Bock, Geschäftsführer des Vergleichsportals clever-tanken.de (ein Beteiligungsunternehmen der Axel Springer Auto Verlag GmbH), gegenüber AUTO BILD. Hintergrund dieser Prognose ist die ebenfalls historische(insgesamt 23 Länder) auf eineum 9,7 Millionen Barrel (ca. 159 Liter) Rohöl pro Tag – das sind etwa zehn Prozent der weltweiten Tagesproduktion. Allerdings gilt dieser Beschluss erst für Mai und Juni 2020.

Das gab's seit Jahren nicht mehr: Ein Liter Diesel kostet weniger als einen Euro!

Benzinpreisuche Preise suchen und clever sparen aktuelle Preise ohne Anmeldung

Preisalarm-Benachrichtigung Sorte wählen Diesel Super E10 Super E5 SuperPlus Premium Diesel LKW-Diesel Autogas Erdgas Bioethanol Bio-Diesel Pflanzenöl Zweitakt AdBlue

Die Auswirkungen einer möglichenseien hingegen schwer einzuschätzen, so Branchenexperte Bock: "Für eine gesteigerte Nachfrage müsste vor allem der gewerbliche Verkehr wieder in Gang kommen." Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie die Länderchefs Markus Söder (CSU, Bayern) und Peter Tschentscher (SPD, Hamburg)Nach Einschätzung Bocks sind die Verbraucher im Übrigen nach wie vor erstaunlich mobil, auch wenn viele Tankstellenbetreiber teils massive Verluste in der Corona-Krise beklagten. "Auf unserer Plattform ist relativ viel los. Die Leute scheinen sich nach wie vor für Benzin- und Dieselpreise zu interessieren", meint Bock.. Neben einem Blick auf clever-tanken.de gibt es hier noch viele weitere Tipps, wie man beim Tanken sparen kann