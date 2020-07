ie koreanische Marke SsangYong arbeitet an ihrem ersten Elektroauto und hat dazu nun erste Infos und Teaserbilder veröffentlicht.SsangYong verspricht viele Neuerungen. So ist das Auto beispielsweise als erstes Modell der Marke mit einer Aluminium-Motorhaube ausgerüstet. Das spart vor allem Gewicht und erhöht so die Reichweite, soll aber auch den Schwerpunkt senken, was sich positiv auf das Fahrgefühl auswirken dürfte.

Offenbar ändern sich im Vergleich zum Korando an der Front lediglich der Grill und die Schürze.

Den Teaserbildern nach zu urteilen, bleibt das Elektroauto nah am Verbrenner-Korando. Es wird an der Front offenbar lediglich mit einer neuen Schürze und einem geschlossenen Grill ausgestattet.Sein Akku lässt sich in 50 Minuten zu 80 Prozent aufladen. Die Studie war außerdem ziemlich gut vernetzt. Verschiedene Funktionen lassen sich bei dem Showcar auch über das Smartphone steuern, eine eigene App zeigt Infos zum Akku und die verbleibende Ladezeit an. Dank verschiedener Sensoren kann das Auto außerdem selbst die Spur und Abstand zu Vorausfahrenden halten. Ob es diese Features in die Serienversion schaffen, erfahren wir spätestens. Dann soll das Elektro-SUV von SsangYong auf den Markt kommen.