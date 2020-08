AUTO BILD MOTORSPORT, er funktionierte einfach immer und blieb nie liegen. "Der TÜV ist abgelaufen", teilt uns der freundliche, kompetente Mitarbeiter des SsangYong -Vertragspartners Auto-KD in Rednitzhembach mit, als wir den Dauertest -Wagen im Februar mit rund 99.000 Kilometern auf dem Zähler zur finalen Inspektion bringen. Ist der knallrote Tivoli tatsächlich schon so lange bei uns? In der Tat war seine Erstzulassung bereits im Dezember 2016 erfolgt, im Sommer 2017 stieß er dann mit zarten 2378 Kilometer Laufleistung aus der Kölner SsangYong-Zentrale zu uns, wo er fortan auf unzähligen Dienstreisen für AUTO BILD ALLRAD AUTO BILD SPORTSCARS und AUTO TEST unterwegs war. Eine lange Zeit, die im Rückblick wie im Flug vergangen ist und während derer dieser Tivoli im positiven Sinne unauffällig seinen Dienst verrichtete –

Der 116-PS-Diesel hat es mit den 1,5 Tonnen nicht gerade leicht

Idealmaße: Mit 4,2 Meter Länge und 1,8 Meter Breite schlüpft der Tivoli wendig durch die City, bietet zugleich viel Platz für vier Insassen samt leichtem Gepäck. Der 116 PS leistende 1,6-Liter-Diesel geht recht lautstark zu Werke und hat es mit den 1,5 Tonnen des Allradlers nicht gerade leicht, dennoch zieht er dank einer 300 Nm Maximaldrehmoment schon ab 1500 Touren zumindest subjektiv wacker durch. Technische Daten: SsangYong Tivoli e-Xdi 160 4WD Motor 4-Zylinder-Reihe, Turbodiesel Einbaulage / Abgasnachbehandl. vorn quer / NOx-Kat, Dieselrußfilter Ventile / Nockenwellenantrieb 4 pro Zylinder / Kette Einspritzung direkt, elektron. Common Rail Hubraum 1597 cm3 Leistung bei 1/min 85 kW (116 PS) / 3400-4000 Drehmoment bei 1/min 300 Nm / 1500-2500 Radaufhängung vorn Einzelrad, Schraubenfedern Radaufhängung hinten Verbundlenker, Schraubenfedern Lenkung Zahnstange, elektr. Servo Allradantrieb semi-permanent über elektronisch geregelte Lamellenkupplung Kraftverteilung v:h 100:0 bis 50:50 Traktionshilfen elektron. Bremseingriff v+h Getriebe 6-Stufen-Wandlerautomatik (Aufpreis) Karosserie selbsttragend, Stahlblech Bremsen vorn / hinten innenbelüftete Scheiben / Scheiben Testwagenbereifung 215/45 R 18 Serienbereifung 215/45 R 18 Tankvolumen / Kraftstoff 47 l / Diesel Anhängelast gebremst / ungebr. 1500 / 500 (Stützlast: 80) kg Wendekreis li. / re. / Dachlast 11,3 / 11,4 m / 75 kg Was ist unterm Strich geblieben, welche Eindrücke haben sich verfestigt, welche Mängel sind aufgetreten, welche Kosten entstanden? Mit anderen Worten: Können wir Ihnen den SsangYong Tivoli reinen Gewissens empfehlen? Da wären erst einmal die üblichen Testeindrücke und Messwerte, wie wir sie von jedem Testwagen erheben, auch von denen, die nur für zwei Wochen bei uns reinschauen: Mit 4,2 Meter Länge und 1,8 Meter Breite hat der Tivoli förmlich Idealmaße, schlüpft einerseits wendig durch die City und bietet andererseits wirklich viel Platz für vier Insassen samt leichtem Gepäck. Die straffen, gut konturierten Vordersitze dürften gern etwas längere Sitzflächen bieten, sind aber auch auf ausgedehnten Etappen bequem und selbst nach 100.000 Kilometern noch top in Form.

Die etwas träge Automatik passt zu einem gelassenen Fahrstil

Die etwas träge Automatik passt zu einem gelassenen Fahrstil

Bei Vollgas lässt sie den Selbstzünder allerdings viel zu weit ausdrehen, was nur Zeit kostet und Lärm erzeugt. Einige Redakteure griffen daher insbesondere auf der Autobahn zum Handschaltmodus, der per seitlicher Taste am Automatikwählhebel bedient wird: Motor im fünften Gang lediglich bis zur Nenndrehzahl von 3400 Touren beschleunigen, dann manuell in den sechsten klicken und den Betriebskosten Abgas- / Steuerklasse Pkw Euro 6 / Pkw Diesel Kfz-Steuer pro Jahr 274 € Versich.klassen HPF / VK / TK 19/24/23 Werkstattintervalle 20.000 km / 1 Jahr Womit wir beim Getriebe wären: Die etwas träge arbeitende Sechsstufen-Wandlerautomatik passt gut zu einem gelassenen, niedertourigen Fahrstil. Bei Vollgas lässt sie den Selbstzünder allerdings viel zu weit ausdrehen, was nur Zeit kostet und Lärm erzeugt. Diesel auf der Drehmomentwelle durchziehen lassen – so kommt der Tivoli am schnellsten und leisesten auf seine Höchstgeschwindigkeit, die mit angezeigten 190 km/h und in der Ebene gemessenen 178 m/h erfreulicher ausfällt als die vom Werk angegebenen 172 km/h.

Das Fahrwerk sorgt für fast schon sportliches Fahrverhalten

Hinsichtlich der Bremswege gab es keine Klagen: Mit kalten Bremsen steht der Südkoreaner aus 100 km/h nach 37,8 Metern, warm kann er noch auf glatte 37 Meter verkürzen – sicherlich auch ein Verdienst der haftstarken 215er-Michelins. Dass viele Kollegen den Tivoli oft anderen, schnelleren Dauertestern vorzogen, liegt auch an seiner überaus präzisen Lenkung, die sich am besten im leichtgängigen Comfort-Modus genießen lässt, sowie der gelungenen Fahrwerksabstimmung: Grundsätzlich straff, jedoch nicht unkomfortabel, sorgt sie in Verbindung mit den serienmäßigen 18-Zöllern für ein fast schon sportliches Fahrverhalten.

Schlechte Übersichtlichkeit und fummeliges Infotainmentsystem

Das Cockpit: Die scheinbar wahllos verstreuten Tasten sowie das fummelige Infotainmentsystem zogen Kritik auf sich. es gibt Diesel mit der doppelten Reichweite. Natürlich finden sich im Fahrtenbuch auch kritische Einträge: Neben der schlechten Übersichtlichkeit nach schräg hinten aufgrund breiter C-Säulen zogen auch die im Cockpit scheinbar wahllos verstreuten Tasten sowie das fummelige Infotainmentsystem Kritik auf sich, das eine Bluetooth-Telefonie fast nie zustande bringt, und wenn doch, das Gespräch schließlich an der Tonqualität scheitern lässt. Die Radiosendersuche gestaltet sich überaus kompliziert, überdies quatschen Radio und Navigationssystem munter durcheinander. Auch das funzelige Halogen-Fernlicht, der immer wieder hakelnde Automatikwählhebel sowie der kleine Tank wurden moniert. Denn trotz seines angemessenen Dauertest-Gesamtverbrauchs von sieben Liter Diesel pro 100 Kilometer leuchtet auf flotten Autobahnetappen oft schon nach 500 Kilometern die Reserve-Warnlampe –

Achillesferse des Tivoli scheinen die hinteren Radlager zu sein

Achillesferse des Tivoli scheinen die hinteren Radlager zu sein

Ansonsten lief der tapfere kleine Tivoli immer, mitunter auch mal im Anhängerbetrieb: 1500 Kilogramm zulässige Anhängelast bereiten ihm keine Mühe, dank ausreichend Drehmoment, Garantien Technik 5 Jahre, 100.000 km Durchrostung 6 Jahre Mobilität 5 Jahre Und wie ist es um die Haltbarkeit, die Langzeitqualität, bestellt? Nun, die Achillesferse des Tivoli scheinen die hinteren Radlager zu sein – beide machten in kurzem Abstand nacheinander mit Brummen auf ihre Verschleißgrenze aufmerksam und wurden im Rahmen der Fünfjahres- beziehungsweise 100.000-km-Garantie kostenlos ersetzt. Wirklich schlimm ist das nicht, da es sich um keinen sicherheitsrelevanten Mangel handelt und zumindest das zweite Radlager anlässlich einer ohnehin fälligen Inspektion ausgetauscht wurde. Allradantrieb und Wandlerautomatik, die gefühlvolles und verschleißarmes Anfahren und Rangieren ermöglicht.

Die großzügige Garantie sorgt für ein kalkulierbares Kostenrisiko

Die großzügige Garantie sorgt für ein kalkulierbares Kostenrisiko

die Endabrechnung fällt erfreulich aus: Nur 16 Cent kostet ein Kilometer mit dem Tivoli Diesel, inklusive Wertverlust sind es immer noch vergleichsweise günstige 32 Cent, zudem sorgt die großzügige Garantie für ein kalkulierbares Kostenrisiko. Können wir den Tivoli also empfehlen? Können wir! Und die am Ende unseres Dauertests um zwei Monate überzogene TÜV-Prüfung hat er natürlich auch bestanden – ohne Mängel. SsangYong Tivoli im Dauertest zur Galerie Und wie sieht's mit den Kosten aus? Nun,

Fazit: Ein durch und durch praktisches und angenehmes Alltags- und Reiseauto mit Steherqualitäten. Der Tivoli Diesel funktionierte immer, blieb nie liegen und verursachte, auch dank der großzügigen Fünfjahres-Garantie, nur geringe Kosten. Schade, dass er uns nach 100.000 Kilometern schon verlassen hat. Wartung, Reparaturen, Kosten 43.647 km Inspektion mit Motorölwechsel, Öl-, Kraftstoff-, Luft-, Innenraumfilter, Bremsbeläge vorn, Bremsflüssigkeit erneuert 752,91 Euro 53.412 km Radlager hinten rechts erneuert (Garantie) - 63.484 km Inspektion mit Motorölwechsel, Öl-, Innenraumfilter, Batterie- Fernbedienung erneuert; Radlager hinten links erneuert (Garantie) 323,53 Euro 98.953 km Inspektion mit Ölwechsel, Öl-, Innenraumfilter, Kühlflüssigkeit, Hinterachsöl 1711,99 Euro