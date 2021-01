Der Startbooster besteht aus einem großen Akku sowie zwei Klemmen für die Autobatterie. Der Akku wird in der Regel an der Haushaltssteckdose geladen, kann aber auch im Auto während der Fahrt am 12-Volt-Anschluss mit Strom versorgt werden. Sobald die Autobatterie streikt, wird er wie ein normales Starthilfekabel an die Autobatterie angeschlossen und ermöglicht das Anlassen des Motors.