ist es zu schwach dimensioniert, die Klemmen unbrauchbar oder das Material minderwertig, verpufft ein Großteil der Energie und der Dicke, Länge und Klemme – das alles sind Punkte, die beim Starthilfekabel wichtig sind. Dennund der Motor springt nicht an. Das Problem: Von außen sehen Starthilfekabel fast alle gleich aus: Es gibt ein rotes und schwarzes Kabel, an dessen Enden sich jeweils Zangen befinden. Sie verbinden Plus- (rot) und Minuspol (schwarz) von der schwächelnden Autobatterie mit dem Spender-Fahrzeug. Für den Fall der Fälle ist besonders im Winter ratsam, Starthilfekabel im Kofferraum dabei zu haben. Der Pannenhelfer kostet meist nur zehn bis 15 Euro und ist im Baumarkt, Kfz-Fachhandel oder zahlreichen Online-Shops erhältlich. AUTO BILD erklärt, was beim Kauf eines guten Starthilfekabels zu beachten ist, und wie man es richtig anschließt.

Starthilfekabel: Den richtigen Querschnitt finden

Nicht nur dicke Leitungen entscheiden über den Erfolg bei der Starthilfe. Auch die Anschlüsse müssen stimmen. Ist der Querschnitt zu gering, fließt zu wenig Strom und das Überbrücken misslingt. Im schlechtesten Fall erhitzt sich das Kabel und verursacht Kurzschlüsse und Brandschäden. Deswegen gilt grundsätzlich: Im Zweifel das dickere Kabel verwenden. Achtung: Neben den üblichen Kupferkabeln sind mittlerweile auch Aluminium-Kabel sehr verbreitet. Diese sind jedoch weniger leitfähig, weswegen der Querschnitt größer sein muss, als bei einem vergleichbaren Kupferkabel. Einer der wichtigsten Punkte beim Starthilfekabel ist der Querschnitt. Die Größe richtet sich nach dem Hubraum des Motors, der Starthilfe benötigt.

Starthilfekabel für Benziner: Bei kleineren Benzinmotoren mit geringem Hubraum sind Starthilfekabel mit einem Querschnitt von 20 mm² ausreichend. Oft wird auch zu Kabeln mit einem Querschnitt von nur 16 mm² geraten – die sind allerdings schnell überfordert. Wer ein 20-mm²-Kabel nimmt, ist auf der sicheren Seite. Bei Alu-Kabeln sollte der Querschnitt mindestens 25 mm² groß sein. Ab zwei Litern Hubraum ist ein Querschnitt von mindestens 25 mm² (Alu 40 mm²) ratsam. Für noch größere Benziner (ab drei Liter), sollten Starthilfekabel mit 35 mm² Querschnitt (Alu 55 mm²) gewählt werden.

Starthilfekabel für Diesel : Bei Dieselmotoren sollte der Querschnitt mindestens 25, bei Aluminium-Kabeln sogar 40 mm² betragen. Ab drei Litern Hubraum liegt man mit 35 mm² Kupfer- oder 55 mm² Aluminium-Kabel richtig.

Das zeichnet gute Starthilfekabel aus

Standard: Die Starthilfekabel sollten der DIN-Norm 72.553 oder der ISO-Norm 6722 entsprechen. Damit genügen sie dem vorgeschriebenen Qualitätsstandard.

Biegsamkeit: Bei niedrigen Temperaturen verhärtet der Kunststoff der Isolierung. Damit die Starthilfekabel auch bei Minusgraden noch biegsam sind, sollte beim Kauf auf die Biegsamkeit geachtet werden.

Polzangen: Die Zangen an den Kabelenden müssen – bis auf die Kontaktteile natürlich – komplett isoliert sein. Ansonsten droht ein Kurzschluss, sobald die Zangen Metallteile des Autos berühren. Verzahnte Innenseiten der Zange und eine kräftige Feder verhindern ein Abrutschen des Kabels beim Startversuch. Darüber hinaus darf die Isolierung aber nicht zu dick sein, sonst gibt es "Platzprobleme" beim Aufstecken.

Querschnitt: entspr. 25mm² Kupfer

Starthilfekabel richtig anschließen

1. Das rote Kabel an den Pluspol der leeren Batterie

2. Das rote Kabel an den Pluspol der Spender-Batterie

3. Das schwarze Kabel an den Minuspol der Spender-Batterie

4. Das schwarze Kabel an einen Massepunkt (z.B. blankes Metallteil im Motorraum) des Empfänger-Autos (NICHT an den Minuspol)

5. Erst wenn alle Kabel angeschlossen sind zuerst den Motor des Spender-Fahrzeugs und dann den Motor des Empfänger-Fahrzeugs starten.

6. Nach erfolgter Starthilfe die Kabel in umgekehrter Reihenfolge wieder abnehmen.