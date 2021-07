iewird Subaru nicht mehr in Deutschland anbieten. Um noch etwas Salz in die Wunden der Fans zu streuen, haben die Japaner unter dem hauseigenenjetzt einige richtig coolefür die kompakte Drift-Maschine vorgestellt.

Neben der Abrisskante bietet Subaru auch einen freistehenden Carbon-Heckflügel an. ©SUBARU TECNICA INTERNATIONAL

Derbleibt vorerst unangetastet. In Japan leistet der SaugerNach Deutschland wird der BRZ nicht kommen. Ganz so schlimm ist das aber nicht, denn denwird esauch wieder in Europa geben. Und es würde uns sehr verwundern, wenn Toyotas Sport-Abteilung Gazoo Racing nicht auch bald ein paar Tuningteile für ihn in petto hätte. Wer unbedingt einen BRZ möchte, muss zum Vorgänger greifen.