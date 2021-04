Preis dürfte steigen



GR 86 unterscheidet sich nur in Details vom BRZ



Lediglich der Grill und die Lichtsignatur unterscheiden sich auf den ersten Blick. Natürlich gibt es aber Unterschiede zum Vorgänger, dem GT86. Der Neue wirkt insgesamt etwas gedrungener, verzichtet dafür aber auf die üppigen Sicken und Kanten – das gesamte Design ist etwas glatter. Die neuen Abmessungen orientiert man sich am Vorgänger. Optisch gleicht der GR 86 dem BRZ fast vollständig.sich auf den ersten Blick. Natürlich gibt es aber Unterschiede zum Vorgänger, dem GT86. Der Neue wirkt insgesamt etwas gedrungener, verzichtet dafür aber auf die üppigen Sicken und Kanten –. Die neuen Scheinwerfer sind mandelförmig und nun kleiner. Grill und Schürze wirken ebenfalls zurückgenommen und klarer. Die Grundform des Grills ist schlicht und beinahe viereckig, Rahmen und Gitter sind geschwärzt. Die seitlichen Lufteinlässe sind beim GR 86 als Schlitze ausgeführt. Sie werden, wie die neuen seitlichen Kiemen durch schwarze Zierelemente hervorgehoben. Am neugestalteten Heck erinnert der aufgesetzt wirkende Kofferraumdeckel mit seiner abgerundeten Oberfläche stark an das Heck des GR Supra. Die recht klassischen Rücklichter und die schwarz abgesetzte Schürze mit auffälliger zweiflutiger Abgasanlage scheinen identisch mit dem BRZ zu sein. Bei denorientiert man sich am Vorgänger.

Der Kofferraumdeckel des neuen GR 86 erinnert etwas an den GR Supra.





Die Maße im Überblick:

● Länge: 4265 mm

● Breite: 1775 mm

● Höhe: 1310 mm

● Radstand: 2575 mm



Sieben Zoll großes digitales Cockpit

Innen scheint der GR 86 komplett dem BRZ zu entsprechen. Der Toyota kommt entsprechend auch in den Genuss eines digitalen Cockpits. Das misst sieben Zoll, während der Zentralbildschirm acht Zoll groß ist. Im Vergleich zum Vorgänger verliert der Innenraum etwas an Sportwagen-Flair: Das Armaturenbrett ist vor dem Beifahrer nun konventionell gestaltet, die Drehschalter für die Klimaanlage mit Digitalanzeige sind typische PKW-Elemente. Dafür erhält die Neuauflage darunter einige Metall-Schalter, die technischer wirken und an Kippschalter erinnern. Die Mittelkonsole wirkt im neuen Design erwachsener.

Der Innenraum von GR 86 und Subaru BRZ sind identisch, nur das hier Toyota- und GR-Logos zu finden sind.





Überarbeiteter Boxermotor leistet 231 PS